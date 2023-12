Pontremolese, scotta la panchina di Bracaloni. Rinnovata la fiducia al tecnico ma a tempo

Bracaloni, stando a chi dice di sapere tutto delle vicende interne della Pontremolese, ad inizio settimana lontano da occhi e orecchie indiscrete avrebbe avuto un faccia a faccia con il vertice del club dell’Azzurra e nonostante la società abbia eretto il muro del silenzio, il tecnico almeno per ora resta. Il tecnico dell’Azzurra, salva la panchina, ma farà bene a non dormire tra due guanciali, perché al di là degli abbracci di qualche domenica fa e delle belle promesse della società che parecchio ha investito durante il mercato. Il tecnico marmifero dopo sconfitta in casa del Viareggio seguita dal deludente pareggio interno di domenica scorsa contro il Pietrasanta rimane al centro del mirino.

Cosa deve fare per non essere sollevato dalla panchina della Pontremolese? Vincere, per non perdere ulteriore terreno e vincere convincendo sul piano del gioco che dall’avvio del campionato continua ad essere balbettante e soprattutto perché non rispondente alle potenzialità dell’organico che la società gli ha messo a disposizione, un parco giocatori ritenuto dall’osservatorio uno dei migliori se non il meglio del girone A di Promozione.

Con il campionato vicino al giro di boa, la classifica si è già allungata, in testa c’è il Viareggio che viaggia a braccetto con il San Piero a Sieve, fiorentini che devono ancora osservare il turno di riposo, la coppia ha lasciato chance alla Real Cerretese, poi c’è un mucchio di aspiranti alla conquista della nobiltà assoluta in cui sta scivolando la Pontremolese staccata di quattro lunghezze dalla coppia di testa e tre dai biancoverdi. "Noi non possiamo permetterci di regalare altro terreno afferma il presidente Aprili –, anzi da qui alla fine del girone noi dobbiamo recuperare su chi in questo momento ci precede". Come dire Cacchioli e compagni non possono permettersi di regalare altri punti a Viareggio, San Piero a Sieve e Real Cerretese, tre squadre che nel girone di ritorno saranno di scena sul Lunezia. Diciamo, subito che è lecito aspettarsi dalla Pontremolese un comportamento più determinato. Anche, perché i lunigianesi sono a due sconfitte, tre pareggi e sei vittorie in undici gare.

Cammino ondivago partito dall’eliminazione di Coppa Italia proseguito dal disco rosso di Larciano che hanno evidenziato i primi scollamenti senza che fosse attuato un correttivo come atteggiamento, da lì è subentrata la paura, che risulta essere la peggior dama di compagnia per una squadra costruita per vincere il campionato. Domani allo “Strulli“ contro il Monsummano la partita richiede l’investimento di non comuni risorse psico-fisiche che l’Azzurra fin qui non ha messo in visione.

Ebal.