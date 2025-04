Pontremolese sfida Larcianese per la finale: la Lunigiana sogna

La Pontremolese delle meraviglie non si decide a scendere a terra continua così a volare alto facendo sognare l’intera Lunigiana. L’Azzurra questo pomeriggio alle 16 affronta un primo atto di una sfida col brivido per staccare il primo biglietto che porta alla seconda finale su campo neutro contro la vincente di Pietrasanta-Forte dei Marmi e da lì giocarsi il passaggio ad un’altra finale contro le vincenti del girone B e C e il San Giuliano. Per arrivare a questa definita ‘bellissima’, la squadra di Verdi sa benissimo che dovrà superare o almeno non perdere questo pomeriggio al “Lunezia“ contro la Larcianese. Sul rettangolo di gioco della squadra del ‘Campanone’ ci saranno tanti cuori palpitanti pronti a spingere la Pontremolese del presidente Pier Giorgio Aprili verso la riconquista del palco che manca da quasi 5 anni, in uno stadio che si annuncia colorato d’azzurro. Poco importa se in questa prima gara la comitiva di Verdi scenderà in campo con il “bonus“ della conquista dei due risultati sui tre a disposizione, frutto di una classifica finale migliore di quella dei rivali pistoiesi che è inutile stare lì a girarci tanto intorno scenderanno in campo solo per vincere.

Il popolo dell’Azzurra, come sosteneva nei giorni scorsi il presidente Aprili "sta ritornando prepotentemente allo stadio", è convinto che la squadra porti dentro le giuste motivazioni e soprattutto le qualità tecnico – tattiche per respingere gli assalti della formazione che ha evidenziato freschezza atletica e mentale. "Inizia una fase – afferma il mister Verdi – ad eliminazione diretta: chi vince va avanti chi perde si ferma e inizia a programmare la nuova stagione. Prevedo una partita ad alto rischio e chi sbaglierà di meno, ne uscirà vincitore. Siamo arrivati a giocarci questa semifinale grazie ad un girone di ritorno davvero straordinario che ha fruttato numeri importanti, ma adesso dobbiamo azzerare tutto e ripartire per una seconda tappa dove ci sono i primi sette Gpm da scalare. Siamo ai piedi di questa lunga salita, la squadra ha dentro motivazioni ‘feroci’ e farà di tutto, calcisticamente parlando per arrivare il più lontano possibile. Lo dobbiamo alla società che in questi lunghi tormentati mesi c’è sempre stata vicino e soprattutto, lo dobbiamo a questa città che si è stretta intorno a noi con calore ed entusiasmo".

"Ci siamo preparati bene in queste due settimane – prosegue – e sono convinto che i ragazzi disputeranno una grande partita. Come sempre caleranno in campo orgoglio, cuore e massima concentrazione. Mi aspetto da loro l’ennesima grande prestazione".