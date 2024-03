Pontremolese Si riparte. Prove tattiche di vittoria

Dopo la brutta botta, quella incassata domenica scorsa – e come se non bastasse di fronte ai propri sostenitori – la Pontremolese alle 15 riparte dal “Bini“ di Grezzano per affrontare la squadra del Luco.

L’Azzurra è obbligata a rimettersi in posizione verticale e a provare a tutti – responsabile area tecnica Fabio Bellotti compreso – di essere ben salda sulle sue gambe, contro una squadra che fra le mura amiche ha messo insieme 24 punti, i quali sono frutto di 6 vittorie, altrettanti pareggi e una sola sconfitta contro l’attuale regina del campionato di Promozione Viareggio. I Blu fiorentini senza alcun dubbio rappresentano la squadra più adatta a misurare il polso a Verdi e compagni, la cui mascella andrà esaminata dal ‘radiologo’ soprattutto sul piano tattico dopo il rovescio di sette giorni fa.

La Pontremolese che ha urgente bisogno di ridarsi un’immagine credibile, dopo il brutto “ko“, ha una sola strada percorribile: quella della vittoria. E chissà che alla fine la paura di perdere non finisca per prevalere sulla voglia di vincere. Questa la probabile formazione che scenderà in campo: Cacchioli, Miceli, Verdi, Menichetti, Magistrelli, Bellotti, Grasselli, Gabrielli, Simonelli, Bruzzi, Petracci.