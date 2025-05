Pontremolese: Sindaco Ferri e Assessore Buttini convocano i club per il futuro

Alla luce delle tante incertezze sul domani della Pontremolese scendono in campo il sindaco Jacopo Ferri e l’assessore allo sport di Pontremoli Manuel Buttini, quest’ultimo da 35 anni dirigente sportivo. Gli amministatori comunali hanno convocato i presidenti della Pontremolese, Pier Giorgio Aprili, e del Pontremoli Fc, Stefano Giannetti, per capire meglio la situazione e quali sono i progetti dei due club. L’incontro è fissato nel giro di 48 ore.

Mentre a Pontremoli, ma in fondo in tutta la Lunigiana sportiva, si guarda con apprensione alle sorti del club di piazza Caduti di Superga, la Villafranchese a tempo-record risolve la crisi tecnica affidando la conduzione della squadra a Stefano De Angeli (nella foto), nell’ultima stagione alla guida della Filattierese. "Il presidente Giacopinelli mi ha contattato una settimana fa – le prime considerazioni del nuovo tecnico giallonero – è ieri c’è stata la stretta di mano. Di lui mi ha colpito l’entusiasmo, la determinazione di mettere insieme un progetto che dovrà avere una durata di 2-3 anni per riuscire a creare un’ossatura forte di squadra, andando a prendere prospetti importanti forti per valorizzare il prodotto lunigianese e il senso di appartenenza verso i colori gialloneri. Ringrazio Giacopinelli per aver creduto in me e ringrazio anche la San Marco Avenza che mi ha contattato, una chiamata che mi riempie d’orgoglio ma al momento ho preso questa decisione con la mia famiglia. Non per ultimo intendo dire grazie al decano degli allenatori Luigi Della Zoppa, un vero maestro".

Intanto in casa del Mulazzo sono vicinissimi al rinnovo Francesco Bernieri e Lamin Cham; in forse Cissè.

