Pontremolese, solo un punto. Cade la San Marco

SAN MARCO AVENZA

1

MONSUMMANO

3

SAN MARCO AVENZA: Tognoni, Lattanzi (72’ Raffo), Cacciatori (43’ Franzoni), Cucurnia, Zuccarelli, Dell’Amico, Aliboni, Conti (68’ Mancini), Donati (68’ Vicari), Smecca, Shqypi (68’ Maggiore). A disp. Baldini, Ratti, Giannoccari, Giromini. All. Alessi.

INTERCOMUNALE MONSUMMANO: Grasso, Saquella, Benvenuti, Vitiello, Citti, Agnorelli (20’ Covino), Moncini, Romani (84’ Goti), Andrada Dutra (81’ Citera), Sabatino (46’ Antonelli), Ferrara. All. Matteoni. A disp. Menichini, Bachechi, Dal Porto, Malucchi.

Arbitro: Zmau di Prato.

Marcatori: 11’ Donati (S), 64’ Antonelli (M), 71’ Andrada Dutra (M), 91’ Moncini (M).

AVENZA – Parte bene e finisce male. Purtroppo è una storia che si sta ripetendo troppo spesso alla San Marco, battuta di nuovo in rimonta. Primo tempo di alto livello per gli avenzini che si sono portati in vantaggio col solito Donati, sempre bellissimi i suoi gol, ed hanno sfiorato due volte clamorosamente il raddoppio con i tiri di Shqypi a tu per tu con Grasso, respinti dal portiere. Il Monsummano, costretto a subire, si è presentato in area solo due volte con le conclusioni alte di Andrada Dutra (20’) e Sabatino (34’).

Nella ripresa il registro del match cambia totalmente. Gli apuani, forse accusando la fatica del mercoledì di Coppa, perdono il pallino del gioco. Già al 46’ Andrada Dutra ha rischiato di ’uccellare’ Tognoni fuori dai pali da 40 metri. Il nuovo entrato Antonelli, ex di turno, ha fatto la differenza. Al 64’ ha pareggiato sfruttando un maldestro rinvio di Zuccarelli. Al 71’ ha offerto la comoda palla del 2-1 ad Andrada Dutra e nel recupero si è procurato il rigore trasformato da Moncini. Per il Monsummano è il 5° successo in 6 trasferte.