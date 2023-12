Pontremolese Tris con vittoria in rimonta

PONTREMOLESE

3

PIEVE FOSCIANA

1

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Cacchioli, Gabrielli, Bresciani (79’ Miceli), Seghi, Filippi, Verdi (76’ Menichetti), Vicari, Grasselli, Petracci (80’ Martini), D’Angelo (73’ D’Antongiovanni), Simonelli (73’Agolli). All.: Maurelli.

PIEVE FOSCIANA: Regoli, Nelli (84’ Cavani), Telloli, Orsetti, Matteoni, Tardelli, Giunta, Turri, Pugliese, Rocco (69’ Valdrighi), Bertellotti (82’ Febbrai). All.: Martinelli.

Arbitro: Iglio di Pistoia.

Marcatori: 15’ Bertellotti (P), 17’ D’Angelo, 43’ e 61’ Petracci.

PONTREMOLI – L’Azzurra, ieri in rosso, con sulla panchina Alessandro Maurelli in sostituzione di Bracaloni appiedato dal giudice sportivo, torna al successo casalingo dopo quasi un mese (l’ultima vittoria risaliva infatti al 12 novembre contro il Luco) dando prova di grande orgoglio più che bel gioco. La Pontremolese si è infatti trovata in svantaggio di un gol realizzato nel primo quarto d’ora con Bertellotti al termine di una lunga serpentina, ma ha avuto la forza di riequilibrare il risultato dopo solo due minuti sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Bresciani con Riccardo D’Angelo riacquistato al calcio come fine dicitore della squadra lunigianese.

Progetto chiaro quello del Pieve Fosciana diretto da Daniele Martinelli, votato al contenimento difensivo senza, per questo rinunciare al contropiede laddove la mentalità aggressiva della Pontremolese potesse aprire loro varchi avanzati. Atteggiamento ospite destinato a succose modifiche quando l’Azzurra, dopo le scorribande del ‘genio’ Simonelli, a tratti devastante, al quinto assalto, ha trovato un calcio di rigore (contestatissimo dal tecnico Martinelli), poi trasformato in due tempi dallo specialista Petracci, bravissimo nel piombare sulla palla come un ghepardo dopo la corta respinta di Rigoli che sul primo tiro aveva intuito la traiettoria.

Il cannoniere di Viareggio con la doppietta scaricata ieri sulle spalle del Pieve Fosciana porta a dodici centri il suo bottino stagionale. Sulle ali dell’entusiasmo, i padroni di casa spingono alla ricerca del gol-tranquillità che arriva al minuto 61’ da una rimessa laterale che D’Angelo con piede vellutato serve a Petracci che gonfia la rete di Regoli per la terza volta. Al termine Ivan Cacchioli dedicava la vittoria ad Alessandro Maurelli, fido secondo di Bracaloni, il tecnico di Filattiera proprio ieri festeggiava il suo 42esmo anno.

Ebal.