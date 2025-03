Pontremolese Vietati passi falsi col Firenze Ovest. San Marco Avenza nella tana della Lampo Meridien

Pontremolese-Firenze Ovest, in programma questo pomeriggio dalle 15 sul Lunezia, è partita che dovrà fornire ulteriori risposte per la squadra di Matteo Verdi. Infatti, per l’Azzurra quella odierna è una gara che riveste particolare importanza in quanto è da considerarsi la prima delle quattro ultime pedalate decisive per la volata finale. Da adesso tutte le squadre che si trovano in area playoff dovranno dare fondo alle riserve di energie per cercare di fare il maggior numero di punti possibile e confermarsi alla volata finale degli spareggi-promozione.

A questo punto, diventa d’obbligo per la Pontremolese andare alla ricerca dei tre punti. Un eventuale passo falso potrebbe costare parecchio soprattutto sul piano psicologico. Certo la posizione dei fiorentini non deve illudere, infatti in questo momento la formazione di Governi ha bisogno di punti per uscire dalle sabbie mobili degli spareggi-salvezza, l’Azzurra è chiamata ad una super prestazione che confermi quanto di positivo ha fatto vedere in queste ultime domeniche. La Pontremolese dall’avvio del campionato alla ricerca di emozioni forti per sentirsi viva, ecco, contro una formazione che non appare per nulla disposta a concedersi, quella di oggi è sicuramente un’occasione importante per sentirsi ancora protagonista.

Filippi e compagni hanno la necessità di dover vincere devono quindi affrontare la gara con dentro quello spirito indispensabile a far si che la partita oltre che offrire spettacolo consegni il successo.