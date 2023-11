Pontremoli: Le interviste. Beghini: "Peccato, abbiamo dominato per un’ora. Primo posto sfumato? A me preoccupano gli infortuni»

"Peccato. Dopo 60 minuti di ottima Pontremolese, in cui l’unica pecca è stata non segnare la terza rete, nell’ultima mezz’ora c’è stato un netto calo di intensità e attenzione che ha permesso al Maliseti di crederci e di trovare un risultato che nessuno alla fine della prima frazione avrebbe pronosticato". Le parole sono del vice presidente della Pontremolese, Beghini, amareggiato per la vittoria sfumata. "I cambi – afferma – hanno prodotto insieme al calo fisico un pochino di perdita di distanze, con Picchianti che è stato troppo libero di produrre gioco per gli avanti ospiti, che sono stati bravi a sfruttare le occasioni avute". Punti pesanti persi e prima posizione in solitaria sfumata? "Credo non saranno questi punti che decideranno il nostro futuro. Il campionato è equilibrato e lungo, dobbiamo proseguire sulla strada vista nelle ultime gare e nella prima ora di gioco, poi con magari qualche ritocco a dicembre saremo pronti per giocarci le nostre carte per la promozione. Quello che più mi preoccupa sono i continui infortuni, che per il momento siamo riusciti a sopportare ma che stanno cominciando ad essere troppi".

"Sinceramente la partita è girata negli ultimi 20 minuti – ha detto l’allenatore dei pratesi Piero Carovani –sono stati bravi i ragazzi a rimanere in gara con i denti, un po’ di anima e tanto cuore gettato oltre l’ostacolo. Una prova d’orgoglio. Sono contento di come è andata. C’è stata rabbia e lucidità nei momenti difficili. Abbiamo fermato la corsa di un’ottima squadra che ha individualità importanti per arrivare in alto".

Ebal