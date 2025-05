Pontremoli retrocesso in Terza categoria: le parole del presidente Giannetti

"Questa non ci voleva proprio". Queste sono state le prime parole del presidente Stefano Giannetti del Pontremoli, il giorno dopo la retrocessione in Terza categoria. "Le cose da dire sarebbero tante – riprende – ma credo che non sia ancora il momento dei rimpianti! Sono consapevole del fatto che i ragazzi hanno dato tutto, compiendo un girone di ritorno incredibile con ben 21 i punti messi insieme dopo gli 11 conquistati all’andata, ma a condannarci alla disputa degli spareggi c’è il maledetto 8-0 subito in casa del Pontasserchio, un dato numerico che è risultato fatale nella regular season sulla differenza reti, ma che non ha bruciato tutte le nostre energie, come temevo. Anzi, nella fase discendente è venuto a galla il vero valore della nostra squadra".

"Un risultato finale – continua il presidente – che ci mortifica per come è maturato. Ma dobbiamo accettarlo, lo sapevamo e sapevamo che il rischio esisteva! Spero solo che a qualcosa la nostra esperienza negativa possa servire; o meglio, possa servire a sollecitare, chi di dovere, a rendere il regolamento più giusto e più equo! Non mi rimane che ringraziare i miei ragazzi che ci hanno creduto fino all’ultimo, il mister, tutti i dirigenti e il grande pubblico che ci è stato sempre vicino e ci ha sostenuto fino all’ultimo. Dobbiamo ripartire, questo deve essere il nostro unico pensiero, accantonando i rimpianti e respingendo al mittente le voci che non ci volevano ai nastri di partenza nella prossima stagione".

Questo il nuovo quadro dirigente del Pontremoli. Presidente: Stefano Giannetti, vice Massimo Lecchini, segretario Roberto Antolini, direttore generale Guido Cocchi, direttore sportivo Massimi Preti, ditti Riccardo Capiferri, Team manager Andrea Tanini, consiglieri: Roberto Pini, Ivano Giannetti, Riccardo Bianchi.