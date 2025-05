Ponzano Cinquanta: celebrazione del 50° anniversario della società calcistica empolese

Era il 1974 quando dalla fusione tra la Polisportiva Ponzano, nata nel 1946 per iniziativa dei frequentatori del locale circolo Arci e dedita anche a podismo e ciclismo oltre che al calcio, e lo Sporting Club Ponzano, sorto invece in ambito parrocchiale, che viene costituita l’attuale società calcistica, formata da 12 squadre di tutte le categorie dalla Terza ai Primi Calci per quasi 300 tesserati. Mezzo secolo di attività nel cuore dello sport empolese sul campo intitolato ad Antonio Michelucci, giovane tesserato prematuramente scomparso in un incidente stradale, la cui erba hanno calcato anche fior di calciatori come Angella, Musacci, Pucciarelli, Tonelli e il campione d’Europa Bernardeschi. Un traguardo importante che la società dell’attuale presidente Francesco Mazzei vuol celebrare nel miglior modo possibile. L’appuntamento e per venerdì 27 e sabato 28 giugno con “Ponzano Cinquanta”, la grande festa per questi primi cinquant’anni che si svolgerà presso l’impianto di via Galletti nella frazione empolese.

Saranno due giorni ricchi di sport, musica, emozioni e momenti di aggregazione, con tornei giovanili, esibizioni sportive, battaglia dei portieri, partita delle mamme, una mostra fotografica storica e una grande cena collettiva nel campo sportivo. "I nostri bambini saranno protagonisti, in campo e nell’organizzazione – commentano dalla società –. Le famiglie saranno il cuore pulsante di questa celebrazione e tutti noi saremo parte attiva di un evento che è molto più di una festa, è la nostra storia che continua".