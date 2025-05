Porta Romana e Bibe 1964 si riuniscono: nuovo progetto allo stadio Bozzi

Porta Romana e Bibe 1964 tornano in un’unica famiglia. Dopo alcuni anni di vita sportiva separata, ma sempre legata dal filo comune delle proprie origini, Porta Romana e Bibe 1964 hanno deciso di tornare a essere un’unica entità e a coabitare nello stadio Bozzi delle Due Strade. Nato 5 anni fa come costola del Porta Romana, dopo un bel percorso tra Terza e Seconda categoria, dalla prossima stagione Bibe 1964 unirà le forze con la ‘madre calcistica’ Porta Romana con l’intento di portare avanti un progetto ambizioso.

"L’impianto delle Due Strade - afferma il presidente del Porta Romana, Lapo Cirri (nella foto) - è una struttura bellissima, ma è anche impegnativo, per cui il gruppo dirigenziale, nel quale rientrano le figure che gestivano Bibe 1964, dovrà operare in modo tale da conciliare risultati sportivi e bilancio. Siamo convinti che insieme si va più lontano. Non sarà una fusione, con nessuna modifica societaria. Fabio Guarducci è confermato l’allenatore in Prima categoria, Simone Bartoli ex Bibe sarà il direttore sportivo".

Francesco Querusti