Porta Romana, momento no: "Ma l’obiettivo è rialzarsi"

Non si ferma la spirale negativa del Porta Romana del presidente Lapo Cirri che anche domenica sul campo del Saline ha rimediato di nuovo una sconfitta, la 4ª di fila (in totale ora sono ben 11) in sedici partite. Ma il dato più preoccupante è il numero di gol subiti. Nelle ultime quattro, Saline, Belvedere, San Miniato Basso e Castiglioncello, gli arancionero hanno preso 15 reti, realizzandone soltanto due.

"E’ un momento difficile che mi auguro venga superato al più presto – spiega l’allenatore De Carlo – Facciamo fatica a finalizzare quelle poche opportunità che ci capitano. Poi, nel finale la squadra non riesce a mantenere la compattezza subendo gol di troppo. E’ un gruppo di giocatori troppo stretto anche per la partenza di alcuni giocatori importanti". Quali sono? "Inizialmente se ne sono andati Sottili, Manetti, Francini, Scudocrociato e Becattini. La rosa è corta composta da tanti giovani che cercano di impegnarsi al massimo. In attacco abbiamo Diaby (2005), Cossotto e Lalaj; quest’ultimo spero che torni a fare gol". L’obiettivo è quello di evitare l’ultimo posto, per giocarsi poi la salvezza ai play out.

"Abbiamo due partite di fila in casa: la capolista Sestese e l’Armando Picchi. Due sfide importanti per cercare di recuperare i tre punti di distacco dal Sant’Andrea (penultimo). Sarebbe davvero ossigeno prezioso per risalire. La squadra dovrà ritrovare fiducia".

Giovanni Puleri