Porta Romana salvo: vince il derby playout contro Dinamo Florentia

Festeggia il Porta Romana che resta in categoria vincendo la gara playout, mentre Dinamo Florentia e Sagginale retrocedono in Seconda categoria. Sfida casalinga playout sfortunata, in gara secca, per il Sagginale che era andato in vantaggio al 69’ con gol di Susini e aveva anche colpito un palo nel primo tempo. Poi però perde la bussola e subisce due gol al 71’ e 85’ venendo superato 2-1 dall’Atletico Casini Spedalino che ottiene la salvezza. La formazione mugellana torna in Seconda categoria.

Nella gara più attesa dei playout, il derby fiorentino, il Porta Romana batte 2-0 la Dinamo Florentia e ottiene la salvezza. Allo stadio Bozzi alle Due Strade il Porta Romana ha meritato il successo andando in vantaggio con un gran gol di Marangon e raddoppiando allo scadere con Peltier. Nel primo tempo inizia meglio il Porta Romana che, al 18’, sfiora il vantaggio con Giorgetti: da buona posizione spedisce fuori alla sinistra di Giannini. Vantaggio che arriva per gli arancioneri al 25’ con una rete di Marangon che dal vertice destro dell’ area avversaria infila l’incrocio dalla parte opposta della porta. Al 35’ grande occasione per la Dinamo con Gambineri che solo davanti al portiere grazia Fenderico con un pallonetto che si spegne sopra la traversa. Nel secondo tempo gara combattuta e giocata prevalentemente a centrocampo, con la Dinamo Florentia in dieci per un’espulsione. Al 90’ raddoppio di Peltier su passaggio di Ferri ed è festa in campo e sulle tribune.

Le formazioni. Porta Romana: Fenderico, Leoni, Anzalone, Lombardi, Bizzeti, Bettazzi, Giorgetti, Ferri, Nencioni, Vastola, Marangon. A disposizione: Rovito, Ciuffi, Ermini, Lomys, Mascherini, Melosi, Del Tier, Tinagli, Zeroni. All. Fabio Guarducci.Dinamo Florentia: Ciabani, Burnich, Ambrosino, Bassi, Gambineri, Galeazzo, Gherman, Pestelli, Giannini, Verdi, Vettori. A disposizione: Sincic, Cossari, De Gori, Piccini, Nencioni, Banchini, Cecchi, Coveri, Matteini. Allenatore Alessio Morosino.

Nei play off di Prima categoria ha giocato solo una formazione del comprensorio fiorentino, l’Albacarraia in trasferta contro lo Jolo. La formazione di Carraia, allenata da Francesco Pugliese, perde 2-0 sul campo dei pratesi dello Jolo con reti dei locali di L.Tomberli e F. D’Alò. Per l’Albacarraia è comunque una stagione di valore poiché l’obiettivo societario era quello di una tranquilla salvezza. Ora i pratesi dello Jolo giocheranno nella finalissima contro la Folgor Calenzano domenica prossima in campo neutro. Nell’altra finale dei play off, girone E, Barberino Tavarnelle-Incisa in campo neutro da decidere. Entrambe vincitrici a tavolino delle semifinali.

Francesco Querusti