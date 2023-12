"Portiere infortunato, ci hanno fatto gol"

C’è tanta amarezza in casa Forza e Coraggio per il ko (3-0) rimediato domenica con la blasonata Cairese. Nel mirino in primis l’episodio che ha portato al vantaggio ospite e di fatto cambiato il corso della gara. "Premetto che la Cairese ha tutto per vincere questo campionato – sottolinea il direttore sportivo della Forza e Coraggio Manuel Arena – detto questo, sono rimasto molto deluso dal comportamento di alcuni loro tesserati dentro e fuori dal campo. L’episodio che ha cambiato la gara è arrivato in occasione dell’1-0: avevano tutto il diritto di segnare con il nostro portiere a terra ma nel calcio, si sa, esiste anche la sportività e questa dovrebbe essere di casa specialmente in società importanti come quella gialloblu. Mi soffermo su questo episodio perchè dopo non si è più giocato a calcio. L’arbitro, andato in completa confusione, ha poi cacciato due nostri giocatori non capendo il nervosismo creatosi. Infine, ringrazio i nostri tifosi che ancora una volta sono stati encomiabili, anche di fronte alla provocazione avvenuta in occasione del 3-0 quando l’esultanza è avvenuta sotto al loro settore. Evidentemente quest’anno le sanzioni sono solo per noi..".

La vittoria ottenuta al ’Cimma’ di Pagliari consente all’undici di Cairo Montenotte (società con trascorsi in D e anche in C2 a metà anni ’80) di raggiungere in vetta alla classifica la capolista Rivasamba, bloccata sull’1-1 dalla Sammargheritese. La Forza e Coraggio da parte sua finchè è rimasta in 11 ha tenuto validamente testa ai fortissimi avversari, colpendo anche una traversa con Capasso di testa nell’azione che avrebbe potuto portare al vantaggio. Ad inizio ripresa i gialloblù ospiti sono poi passati in vantaggio tirando in porta, quando il portiere di casa Costa era a terra infortunato dopo un contrasto.

Un episodio che ha innervosito i graziotti rimasti in nove per le espulsioni di Lucaccini e Larcombe: a quel punto in doppia inferiorità numerica sono arrivate altre due reti della forte formazione ospote. Le ’furie rosse’ erano già in formazione largamente rimaneggiata a causa di numerose assenze presentandosi con soli quattordici giocatori. Si complica pertanto la situazione di classifica della squadra delle Grazie che è sempre al penultimo posto con 7 punti (una vittoria e 4 pareggi) e cercherà di rifarsi domenica prossima nell’ultima giornata del girone di andata dove sarà di scena ad Arenzano.

P.G.