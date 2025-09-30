Portieri in Finlandia. Anche Chiarabini e Gasperoni al corso di formazione della Uefa

Nuovi contenuti e nuove idee nei corsi Uefa di formazione degli allenatori dei portieri nel calcio. Sul tema specifico dedicato ai responsabili federali dell’Area Education, Carlo Chiarabini e Federico Gasperoni della Federalcio di San Marino hanno preso parte al workshop organizzato dalla Uefa nella capitale finlandese Helsinki. Sul territorio sammarinese, restando sul tema, è partito anche il Corso Uefa Goalkeeper B, al quale partecipano 16 allenatori. Intanto ieri la Fsgc ha lanciato anche un nuovo sito web.

Da qualche settimana, infatti, il portale fsgc.sm ha assunto una rinnovata veste, non solo grafica, dove anzi in parte si è voluto confermare il design già apprezzato del precedente sito web della Federcalcio sammarinese. "I principali interventi – spiegano dai vertici del calcio del Titano – riguardano infatti le prestazioni di quello che è il primo punto di contatto con l’esterno per la Fsgc, ma anche l’implementazione di una serie di strumenti al passo coi tempi e che permettono al sistema calcistico sammarinese di alzare il livello di guardia e sicurezza, specialmente in termini di Integrity e Safeguarding.