Porto Ercole: squadra di calcio locale pronta per la terza categoria

Giovani e locali, la rosa del nuovo Porto Ercole è già quasi completa con venti ragazzi del paese, con età media di 23 anni. La squadra di calcio che affronterà il prossimo campionato di terza categoria si sta rapidamente completando. A guidare il gruppo, come annunciato poche settimane fa, sarà il mister Alfredo Carotti. E proprio Carotti, insieme ai dirigenti della società, ha incontrato i ragazzi riscontrando entusiasmo, passione e serietà. Ingredienti fondamentali per affrontare una sfida come quella di tornare al calcio giocato dopo anni di assenza dai campionati.

"L’adesione di così tanti ragazzi in breve tempo ci incoraggia e ci fa ben sperare affinché si arrivi ad una rosa competitiva – sottolineano i dirigenti –. Il fatto che siano tutti di Porto Ercole è un segnale positivo, di attaccamento alla maglia e al paese, il presupposto fondamentale per creare un gruppo coeso all’interno del quale si potranno eventualmente inserire anche ragazzi dei paesi limitrofi".

Nei prossimi giorni verranno presentati tutti i calciatori che hanno già aderito al progetto rossoblù. Nel frattempo la società sta ultimando tutte le pratiche burocratiche necessarie all’iscrizione al campionato ed è impegnata anche nella ricerca di risorse necessarie per affrontare la stagione.

"Registriamo anche in questo senso molto entusiasmo – concludono –. Diverse attività hanno già dato la disponibilità a dare un loro contributo, abbiamo però bisogno di tutti. Siamo certi che il nostro paese risponderà positivamente".