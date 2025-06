Portomaggiore: nuovo corso con Baiesi e Roda, Skabar in panchina

Comincia un nuovo corso a Portomaggiore. La dirigenza rossonera ha ricostituito la coppia Alessandro Baiesi-Juri Roda che tanto bene aveva lavorato a Copparo, portando i rossoblù dalla Promozione all’Eccellenza. A Portomaggiore sarà più semplice, si comincia dalla Prima categoria dopo la rovinosa retrocessione. Come allenatore il club ha scelto un esordiente: Andrej Skabar (nella foto, tutti e tre). Lo avevamo lasciato a Gallo, premiato dal presidente Carlo Baldissara per la proficua stagione, avendo portato un contributo decisivo allo storico salto di categoria. Aveva lasciato i Galletti e il calcio giocato perché voleva cimentarsi in panchina e la Portuense gli ha offerto una ghiotta opportunità, in una grande piazza.

"A Skabar ho chiesto un campionato tranquillo, da metà classifica in su – afferma Marcello Rinaldi, segretario e direttore del settore giovanile – normalizzando l’ambiente dopo un campionato travagliato. C’è voglia di sicurezza e normalità: vogliamo dare vita a un nuovo corso. La squadra sarà competitiva per la categoria, imperniata sui nostri giovani del vivaio, ma non solo". La squadra la costruirà Roda: "Già in settimana comincerò a muovermi per le conferme e per alcuni nomi interessanti che abbiamo in testa – racconta il nuovo direttore sportivo rossonero – Giocatori anche di categoria superiore che vogliono mettersi in gioco, calciatori bravi in ogni reparto. Per quanto mi riguarda, arrivo molto motivato, sono sicuro che con Baiesi faremo grandi cose". Roda era stato fermo un anno, si parlava di lui come candidato alla Comacchiese, che invece ha preferito puntare su Marongiu; a Portomaggiore avrà l’opportunità di rimettersi in gioco dopo l’avventura al Masi Torello Voghiera. Skabar è un quarantenne in carriera, peraltro ha la stessa età di Rinaldi. Da giocatore è stato un eccellente difensore centrale. Si era messo in luce nell’Argentana in Eccellenza, poi tanta Prima categoria, leader del reparto, sempre decisivo. A Gallo la sua leadership ha pesato eccome, nella Portuense spera di fare la differenza in panchina, un ambiente di grande prestigio ma che deve ritrovarsi dopo la caduta.

Franco Vanini