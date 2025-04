Portuali Dorica retrocede in Eccellenza dopo il pareggio con Urbania

urbania

: Stafoggia, Temellini, Sema (39’ s.t. Andreoni, Dal Compare, Mensà (8’ s.t. Diene), Lani (26’ s.t. Torcolacci), Carnesecchi, Rivi (8’ s.t. Franca), Sarli, Nunez (43’ s.t. Monachesi). All. Lilli

PORTUALI D.: Agostinelli, Ragni (23’ s.t. Tavoni F.), Lucesoli, Catalani (39’ s.t. Fabiani), Savini (35’ s.t. Trabelsi), Candolfi, Guzzini, Sassaroli, Gioacchini (16’ s.t. Pangrazi), De Marco, Altieri (16’ s.t. Franco). All. Ceccarelli

Arbitro: Bardi di Macerata

Reti: Guzzini 19’ s.t., Nunez 28’ s.t. (rigore)

Note: ammoniti Ragni, Paoli

Si conclude dopo appena un anno l’avventura del Portuali Dorica in Eccellenza. Il pareggio in casa dell’Urbania costringe i dorici alla retrocessione. Per la squadra di mister Lilli si tratta di un risultato dal sapore amaro, come gran parte del 2025 durantino che però non cancella la grande gioia della vittoria storica di Coppa Italia. Verosimilmente nei prossimi giorni entrambe le compagini cambieranno condottiero per la prossima stagione. Il primo tempo non regala grandi emozioni, con la partita dai ritmi bassi e stentati, complici anche i ventuno giorni di pausa dall’ultima gara di inizio aprile. Al trentesimo l’unica occasione della frazione, con Nunez che colpisce di testa da due passi, la palla entra visibilmente, ma per il fischietto e l’assistente non è gol. Nella ripresa, le squadre si allungano un po’ e lasciano spazio a tanti esordi tra le proprie fila. Il gol del vantaggio dorico arriva su calcio di punizione. Sassaroli tira forte da posizione defilata sulla trequarti destra, Guzzini sfiora di testa e sorprende sotto le gambe Stafoggia. L’Urbania non ci sta e non vuole perdere di fronte al proprio pubblico, sul cross dalla destra arriva il tocco di mano del difensore dei Portuali. Dal dischetto Nunez incrocia forte e segna la decima rete in campionato.

Andrea Alessandroni