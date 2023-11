Portuense avanza ai rigori in Coppa. Casumaro eliminato dal Luzzara

La Portuense accede ai quarti di finale di coppa, che riprenderà il 24 gennaio, pass che ha ottenuto l’altra sera a Sant’Apollinare contro il Classe. Ai tempi regolamentari la gara era finita a reti bianche, ai rigori si è imposta la formazione rossonera 4-3. Mentre il Classe aveva schierato la formazione titolare, in riviera la Portuense è scesa in campo rimaneggiata, senza gli squalificati Sorghini e Laghi, Melandri influenzato e gli infortunati Nicolasi, Formigoni, Grazia e Ferrari. Mariani in porta ha operato la rotazione: Broccoli al posto di Piovaccari, scelta felice visto e considerato che ha parato due rigori e ne ha realizzato uno in prima persona. Come del resto nel turno precedente con il Trebbo, contraddistinto da una rimonta entusiasmante, in dieci e sotto di tre gol. Trebbo che sarà l’avversaria di domenica prossima in campionato. Con quella di mercoledì la Portuense porta a quattro le vittorie consecutive, due in coppa e due in campionato. Non ce l’ha fatta invece il Casumaro, che si è arreso col Luzzara 2-1. "Il risultato è bugiardo – commenta Massimiliano Testa, l’allenatore – Nel primo tempo abbiamo avuto un predominio territoriale e di gioco, con sette tiri in porta e uno soltanto del Luzzara, che però è coinciso con il gol avversario". Nel secondo tempo, su azione da calcio d’angolo si è accesa una mischia nell’area rossoblù, un tiro da sottomisura è stato respinto sulla linea da Franceschini; su indicazione del guardalinee l’arbitro ha assegnato il rigore per fallo di mano e l’espulsione dell’ex centrale di Copparese e Masi Torello Voghiera. Il rigore è stato trasformato, ma il Casumaro non mollato di un centimetro. "Abbiamo giocato in inferiorità numerica per 35’ – ricorda Francesco Benini, il capitano – ma abbiamo sempre attaccato. Alla fine la costanza è stata premiata, un gran gol di Barbieri con un tiro dalla distanza. Ci abbiamo provato fino alla fine, purtroppo senza riuscire a trovare il pareggio".

Franco Vanini