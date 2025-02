Portuense, che scivolone. Tre reti subite dal Corticella

portuense

PORTUENSE: Mertens, Gaiani, Sovrani (12’st Sassoli), Formigoni (28’st Baglietti), Mariani Batista, Taroni, Simeoni, Di Domenico (32’st Renzi), Alberi, Braghiroli (25’st Rossi), Masu (12’st Mirontsev). All. Mariani.

JUNIOR CORTICELLA: Garoia, Vespignani, Venturi (24’st Capizzi), Lambertini, Franchini, Soffritti, Coletti (15’st Cinti), Caputo (36’st Falbychuk), Di Marcello (32’st Ceesay), Bonini, Baravelli (43’st Giorni). All. Borghi.

Arbitro: Matteo Tagliati di Ferrara.

Marcatori: 26’pt Baravelli, 42’pt Simeoni, 11’st Lambertini, 39’st Cinti.

Note: 22’st espulso Mariani Batista. Ammoniti Alberi, Caputo e Cinti.

Il "Bellini" è diventato terra di conquista, la Portuense ha perso lo scontro diretto per la salvezza con il fanalino e ora sono dolori. Mariani è tornato in panchina dopo un mese di squalifica, con tutto l’organico a disposizione, compresi Mirontsev e capitan Formigoni. Al 26’ Baravelli raccoglie una respinta pasticciata della difensa e buca Mertens sul suo palo con un tiro di controbalzo. Al 37’ si vede la Portuense: triangolazione tra Formigoni e Alberi, che di esterno costringe Garoia a rifugiarsi in angolo. Dal corner seguente Simeoni trova il corridoio giusto e pareggia da sotto misura. Nel secondo tempo il Corticella prende il largo. All’11’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo dormita della difesa rossonera, ne approfitta Lambertini, con una zampata dentro l’area piccola. La Portuense si rovescia in attacco e apre praterie per il contropiede, in uno di questi Baravelli lanciato a rete è trattenuto: espulsione. La Portuense capitola al 39’ su calcio d’angolo, un colpo di testa di Cinti, con la difesa immobile.

Franco Vanini