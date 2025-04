Portuense-Comacchiese: Scontro diretto decisivo con tre espulsioni in campo

PORTUENSE

1

COMACCHIESE

2

PORTUENSE: Wangue, Buriani, Sovrani, Di Domenico, Alberi, Masu, Simeoni, Sassoli, Fantoni (41’st Omodela), Braghiroli, Baglietti (20’st Biasini). All. Baiesi.

COMACCHIESE: Campi, Centonze, Ferri, Taroni, Temporin, Minieri, Tavolieri (45’st Vultaggio), Fregnani, Gherlinzoni, Noschese (22’st Fiorini), Marongiu (37’st Elshazly). A disp: Farinelli, Manfrini, Grassi, Grigatti, Felloni, Bushi. All. Candeloro.

Arbitro: Marino Caiazzo di Reggio Emilia.

Marcatori: 29’pt Masu, 34’ Marongiu, 10’st Gherlinzoni.

Note: espulsi Minieri al 32’st, 40’st Sassoli e 44’st Alberi.

La Portuense sprofonda al penultimo posto, in coabitazione con il Consandolo; è fuori dalla zona retrocessione diretta solo per la differenza reti, ma il prossimo turno ad Argenta ci sarà lo scontro diretto con la squadra di Dirani, travolta a Crespellano dal Petroniano. Se per i rossoneri è la quarta sconfitta consecutiva, per i rossoblù di mister Candeloro è un bel balzo in avanti in classifica, a una sola lunghezza dalla capolista Mesola, fermato in riva al Po dal Valsetta Lagaro. Miglior viatico non potrebbe esserci per la finale di coppa di sabato prossimo a San Felice con il Fornovo Medesano. Fin dalle prime battute i lagunari cominciano l’assedio, il fortino resiste nel primo tempo. Anzi al 29’ è la Portuense a sbloccare il risultato con Masu, a coronamento di una splendida azione di rimessa, impostata da Braghiroli, proseguita da Fantoni, imbucata per Masu, che buca Campi in uscita disperata. Al 34’ Marongiu rimette la partita in equilibrio direttamente su punizione, calciata dal "mago" all’incrocio dei pali da posizione defilata. Al 40’ Noschese di testa impegna Wangue, che vola all’incrocio e si rifugia in angolo. Nel secondo tempo il canovaccio non cambia. Al 10’ gli ospiti ribaltano il risultato: Ferri si fa largo sulla fascia, dal fondo mette in mezzo per Gherlinzoni, che insacca con un bel tiro di controbalzo. Al 18’ sempre su punizione Marongiu prova a concedere il bis dal limite, Wangue è bravo a respingere. Al 32’ Fantoni in contropiede è steso da Minieri, l’arbitro ne decreta l’espulsione. Anche in inferiorità numerica la Comacchiese mantiene il controllo della partita. D’altra parte la parità numerica è ripristinata al 40’ per l’espulsione di Sassoli e al 44’ c’è il rosso anche per l’ex lagunare Alberi. La Portuense finisce in nove e vede lo spettro della retrocessione dopo dieci anni in categoria.

Franco Vanini