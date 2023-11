Portuense in risalita: pronti tre rinforzi

Il treno del Mesola, inarrestabile fino a poche settimane fa, ha rallentato la corsa e ora la battistrada Osteria Grande ha allungato e portato a cinque le lunghezze di vantaggio. "Stiamo attraversando una fase di calo – ammette il presidente Massimo Modena – Nelle ultime tre partite, con Casumaro, Consandolo e Fantanelice, abbiamo raccolto altrettanti pareggi con avversari alla portata. Va anche sottolineato che si sono difese bene". E’ emersa la difficoltà a trovare la via del gol. "E’ vero: nella prima metà del girone di andata ci veniva più facile andare in gol, è per questo che siamo corsi ai ripari". Gherardi è arruolabile per il derby di domenica prossima con la Portuense? "Sì, potrebbe esordire con la maglia del Mesola. Non è al 100 per cento e non c’è ancora l’affiatamento con i compagni, che arriverà solo giocando. E’ pronto, viene dall’esperienza a Porto Viro: è allenato".

E’ un derby importante per le ambizioni della Portuense, penalizzata da una partenza con il freno a mano tirato, ma che sotto la guida di Paolo Mariani sta risalendo in classifica. Con quella di domenica salgono a cinque le vittorie consecutive, coppa compresa. E sono in arrivo tre rinforzi, uno per reparto. In attacco si profila l’arrivo di Cini, il centravanti del Trebbo che domenica ha segnato l’unico gol dei bolognesi. Il suo arrivo consentirebbe di avere un punto di riferimento nel gioco aereo e aprire gli spazi per gli inserimenti dei compagni, sgravando Melandri dalle attenzioni delle difese. Sempre per l’attacco è vicino il ritorno di Allegrucci: 11 gol l’anno scorso e l’occasione di andare in Serie D, nel Corticella; l’impatto con la categoria è stato negativo, chiuso da Trombetta e nessun gol all’attivo. A Portomaggiore potrebbe rilanciarsi, unito al fatto che è iscritto ancora nei tabulati del club rossonero. Per la difesa si fa il nome di Temporin del Classe, che Mariani ben conosce per averlo allenato nel Sanpaimola. Sono cinque i partenti, tra questi è probabile l’addio di Laghi, che piace al Massa Lombarda, oltre a Fomete, Scaglione e altri. E’ tornata da Fontanelice con tre punti la Comacchiese, nono risultato utile dall’avvento di Mauro Bresciani. "La vittoria è la logica conseguenza di un dominio per tutta la gara – dice mister Bresciani – abbiamo sofferto un po’ nel finale, dopo che sono riusciti ad accorciare su nostra ingenuità, ma non abbiamo mai rischiato niente". Il lato negativo del turno di domenica sono state le sconfitte di Casumaro e Consandolo, entrambe in casa. Franco Vanini