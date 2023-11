Portuense, notte di Coppa. Col Trebbo per gli ottavi

La Portuense questa sera (ore 20.30) cerca il pass per gli ottavi di finale di coppa di categoria. A Portomaggiore sarà di scena il Trebbo, squadra bolognese spigolosa ma alla portata dei rossoneri. Sempre che in campo si veda il vero volto della squadra, non quello che aveva portato a tre sconfitte consecutive, anche se le ultime due con le prime della classe, Osteria Grande e Solarolo. Andamento negativo che aveva indotto la società al cambio di allenatore, con l’arrivo di Paolo Mariani. "Vogliamo andare avanti il più possibile – suona la carica patron Antonio Cavallari – senza escludere nulla. In campionato non abbiamo ancora affrontato il Trebbo, spero di non assistere ad altre cattive sorprese. Domenica con il Monte San Pietro ci sono stati segnali positivi, mi aspetto conferme in campo".

Ci saranno novità dal mercato? "Ho dato carta bianca al mister, sarà un manager all’inglese. Ormai la promozione diretta è sfumata, ma non i play off, che sono ancora alla portata. Le potenzialità ci sono, ho fiducia nel mister, un allenatore che dovunque è andato ha fatto la differenza. Se il Reno quest’anno è in Eccellenza, molti dei meriti sono suoi".

Franco Vanini