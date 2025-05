Portuense retrocede in Prima categoria dopo la sconfitta contro Bentivoglio

portuense

0

bentivoglio

4

PORTUENSE: Wangue, Buriani (1’st Izzo), Sovrani, Di Domenico, Gaiani (15’st Cocchi), Alberi, Masu (28’st Zappaterra), Sassoli, Baglietti, Braghiroli, Simeoni (20’st Omodela). All. Cavallari.

BENTIVOGLIO: Lipparini (35’st Guarino), Rossi, Mantovani (19’st Diolaiti), Marchesi Matteo, Mezzetti, Righetti, Marchesi Marco, Piccolo (11’pt Cacciapuoti), Raspadori, D’Errico (38’pt Santaniello), Cappelletti. All. Evangelisti.

Arbitro: Andrey Hlovyak di Bologna.

Marcatori: 18’pt D’Errico, 45’pt Mezzetti, 6’st e 42’st Santaniello.

Note: ammonito Santaniello.

Settima sconfitta consecutiva per la Portuense, che retrocede in Prima categoria dopo dieci anni. I rossoneri erano a metà classifica fino all’esonero di Mariani, poi è stato un lento ma inesorabile declino, fino all’ultimo posto. La Portuense per salvarsi aveva una sola possibilità: vincere e sperare in una sconfitta del Masi, che invece ha travolto in trasferta l’Atletico Castenaso. Il successo del Bentivoglio non è stato sufficiente ad acciuffare il terzo posto, visto il colpaccio del Valsetta Lagaro a Porotto. La partita è stato un monologo del Bentivoglio, in gol al 18’ con D’Errico, un colpo di testa sul secondo palo su calcio d’angolo. Al 29’ si vede la Portuense, lancio in profondità di Braghiroli per Simeoni, davanti al portiere gli calcia addosso. Al 44’ contropiede ospite, Mezzetti impegna Wangue, che si rifugia in angolo. Dal corner seguente, calciato sul secondo palo, Mezzetti libero all’altezza dell’area piccola fa centro. Nel secondo tempo al 41’ la formazione rossoblù cala il poker, ancora con Santaniello, che ribadisce in rete una corta respinta del portiere.

Franco Vanini