"Portuense ridimensionata. Ma stiamo pagando tutto"

Portuense, istruzioni per l’uso. Ecco lo stato dei conti e i programmi del club rossonero secondo Marcello Rinaldi, segretario, responsabile del settore giovanile, ma anche il dirigente che ha il polso del bilancio. Comincia dalla seconda parte del campionato scorso, che aveva portato la Portuense alla finale playoff con il Solarolo senza che i calciatori ricevessero il rimborso spese. "E’ vero, c’erano stati dei problemi – ammette – questo perché gli sponsor più importanti, Cooperativa Logonovo di Antonio Cavallari e Star Italia, non riuscivano più a fronteggiare gli impegni a causa della infestante proliferazione del granchio blu e per problemi giudiziari per la seconda azienda".

A seguito di questi eventi, "in luglio abbiamo ridimensionato il budget della prima squadra, ma non quello del settore giovanile. Grazie all’avvento di nuovi sponsor come Arredo Uno, Mida, Amedeo Barber Shop (una catena regionale), Geofe, Rosatti Vivai di Dogato e altri sponsor minori, stiamo ripianando le difficoltà di bilancio del girone di ritorno dell’anno scorso". Per quanto riguarda il campionato in corso, "sto pagando regolarmente i rimborsi spese per tutte le persone coinvolte a vario titolo, giocatori e staff, circa 300 persone ogni mese".

Se le condizioni sono queste, allora come mai non siete riusciti ad andare sul mercato? "Non c’erano le condizioni. Quello che conta sono i conti in equilibrio, salvaguardando i 300 tesserati del settore giovanile. Stanno ripartendo i contratti di sponsorizzazione, le coperture ci sono. La prima squadra sta passando un periodo buio, soprattutto a livello psicologico. Ad ogni modo con le nostre forze cercheremo di salvare la categoria".

Per il futuro sarà strategico il nuovo impianto in sintetico, costato 1,2 milioni di fondi Pnrr. "Per il suo impiego manca un passaggio burocratico, per il momento ospita le partite dagli Esordienti in giù. L’azienda appaltatrice a breve sistemerà il parcheggio e le strade di accesso, rovinate dal passaggio dei mezzi pesanti. A partire dal mese di maggio riprenderanno a svolgersi i tornei di calcio giovanile e il 2 giugno il torneo riservato alle società professionistiche".

Franco Vanini