Portuense scatenata. Ecco Marcolini e Gessoni. A Copparo allena Borsari

Due colpi di mercato importanti del nuovo direttore sportivo della Portuense, Juri Roda. Presi infatti due giocatori di esperienza con trascorsi nelle categorie superiori: Giorgio Gessoni e Mattia Marcolini.

Gessoni ha giocato soprattutto in Promozione, dettando i tempi di gioco nell’Argentana, Masi e X Martiri; ma non solo; Marcolini è un difensore centrale di grande qualità, prestanza fisica e trascorsi prestigiosi, in uscita dal Mesola perché desiderava avvicinarsi a casa. Sono due leader naturali, Roda ha pensato a loro per affidare le chiavi dei reparti del centrocampo e della difesa.

Alla Portuense restano da sciogliere i nodi del terzino Gaiani e dell’attaccante Fantoni, quest’ultimo cercato dal pari categoria Lavezzola, mentre si è già trasferito altrove il centrocampista Braghiroli.

Il Mesola ha praticamente completato la squadra, che sarà presentata in piazza il 21 luglio. L’ultimo arrivo in riva al Po è Jacopo Paesanti, un ragazzo del 2006 proveniente dall’Adriese ma residente a Goro.

Ufficializzati gli arrivi di De Angelis, Di Bari, Valesani, Cobrescu (un giovane attaccante proveniente dal Russi) e Tosse (Masi Torello Voghiera). I castellani saranno presumibilmente nello stesso girone della Spal, la novità del campionato di Eccellenza, che finirà inevitabilmente per alterare i valori del campionato, portando una big fino a un mese fa tra i professionisti, a misurarsi con realtà radicate nel dilettantismo.

Nuovo corso e tante ambizioni a Copparo. Per rimpiazzare Sergio Cestari, che è andato ad allenare lo Junior Finale, neo promossa modenese con tante ambizioni e desiderosa di concedere il bis, la società rossoblù ha fatto una scelta interna: Matteo Borsari. Ha solo 34 anni, fresco di patentino, ex portiere rossoblù. Si è fatto le ossa come secondo di Ruggero Ricci, poi nelle giovanili del Masi.

"Sono orgoglioso di cominciare la carriera in prima squadra a Copparo – racconta il nuovo allenatore rossoblù – in una piazza a cui sono molto legato, altrimenti non farei 100 chilometri al giorno per allenare qui. Rispetto all’anno scorso sono cambiati gli obiettivi: dopo due salvezze tribolate quest’anno alziamo l’asticella. L’obiettivo è provare a centrare i playoff.

Sono già arrivati il centrocampista Mazzoni (ex Portuense e Masi) e il portiere Bianconi (Masi Torello), ne arriveranno altri tre o quattro per cercare di fare il salto di qualità. Nel frattempo abbiamo confermato i big: capitan Scaramelli, Franceschini, Taribello e Veronese".

