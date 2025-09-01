Possanzini non dispera. "La nostra squadra ha dimostrato oggi di possedere una sua identità di gioco»

Deluso per il 5-1 subito, l’allenatore della Maceratese Matteo Possanzini si tiene stretta l’ora di gioco con cui ha battagliato contro l’Atletico Ascoli, sfiorando anche la rete del vantaggio.

Mister Possanzini, risultato troppo severo?

"La sconfitta ci sta contro un avversario forte come l’Atletico Ascoli, ma è vero che per un’ora, fino al calcio di rigore e all’espulsione di Ciattaglia, abbiamo giocato alla pari, e questo merito ai ragazzi devo riconoscerlo. Abbiamo avuto un paio di occasioni nel primo tempo e nella ripresa prima del rigore, abbiamo avuto una chance con la conclusione di Marras che il portiere dei bianconeri ha deviato in angolo con un grande intervento".

Poi però dopo il rigore e l’espulsione vi siete un po’ sciolti agevolando la goleada dell’Atletico?

"Ci siamo allungati, non siamo ancora abituati alla sofferenza, la sconfitta ci farà bene in vista del campionatol perché dobbiamo rimanere nella partita anche in inferiorità numerica, e continuare a lottare e a fare le cose che sappiamo fare. Non possiamo mollare e lasciare spazio alle giocate degli avversari seppure più bravi di noi".

Ha provato Neglia al fianco di Osorio: è una soluzione che potrà essere utile anche in campionato?

"Sicuramente è un’opzione. Sapevamo che l’Atletico Ascoli gioca a tre dietro e ho provato a chiudere un po’ le loro ripartenze con due giocatori offensivi affiancati a Marras, che ha fatto un gran lavoro. Credo che abbiamo comunque dimostrato che la Maceratese è una squadra tosta, ben organizzata, e che ha una sua identità. Ma dovremo lavorare ancora molto sugli errori commessi oggi in Coppa Italia".