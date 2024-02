"Possiamo fare l’impresa". Massai suona la carica

di Francesco Tozzi

TERRANUOVA

"Massimo impegno per la Coppa, ci crediamo fino all’ultimo". È Andrea Massai a dare la carica al Terranuova Traiana in vista della gara di ritorno degli ottavi della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti. Il centrocampista fiorentino è in ottima forma e vuole contribuire assieme ai compagni di squadra nel raggiungimento di uno storico obiettivo per il club valdarnese. Con il gol di sabato contro la Sinalunghese, Massai ha raggiunto capitan Sacconi a quota 6 reti in campionato. "Faccio più gol forse perché quest’anno gioco qualche metro più avanti - spiega - Sono molto contento delle mie performance e spero di realizzare altre reti a vantaggio di tutto il gruppo. In questo periodo il carico di lavoro è elevato tra Coppa e campionato, ma su entrambi i fronti cercheremo di dare il massimo perché vogliamo tornare in serie D. Certo, andare ai quarti sarebbe un vero prestigio per la società". Oggi il Terranuova tenterà il ribaltone. Allo stadio Venturelli di Castelvetro di Modena il Terre di Castelli non si farà trovare però impreparato, forte del vantaggio per il gol messo a segno da Malo nel match di andata al Matteini. Una rete dei biancorossi farebbe prolungare la partita fino ai calci di rigore, mentre per l’accesso ai quarti i ragazzi di Becattini dovranno siglare almeno due centri. La vincente tra Terranuova e Terre di Castelli sarà opposta nei quarti di finale, in programma il 6 marzo, alla vincente della gara tra gli umbri dell’Atletico BMG e i marchigiani dell’Osimana. Alle 9,15 un pullman di tifosi partirà alla volta dell’Emilia. La strada è senza dubbio in salita, ma non è detta l’ultima parola.

Così in campo (ore 15)

TERRE CASTELLI (4-3-3): Auregli, Gargano, Pigozzi, Carta, Dembacaj, Hajbi, Hoxha, Bruno Dennis, Iori, Malo, Pampaloni.

All. Domizzi.

TERRANUOVA (4-2-3-1): Antonielli, Minatti, Bega, Saitta, Cioce, Mannella, Privitera, Massai, Taflaj, Ceppodomo, Ortiz Lopez.

All. Meniconi (Becattini squalificato).

Arbitro: Bini di Macerat.