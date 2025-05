Potenza Picena 1945: separazione con Monteneri e Ceteroni, Cluentina si riorganizza

Si dividono le strade tra il Potenza Picena 1945 con l’allenatore Matteo Monteneri e con il suo collaboratore Stefano Ceteroni. La società li ringrazia per la professionalità, l’impegno costante e la dedizione dimostrata nel corso della stagione.

Si riorganizza la Cluentina dopo la retrocessione dalla Promozione, inserendo nello staff un direttore generale in Fabio Acciarresi e un direttore sportivo in Andrea Mandorlini. Il primo è stato ds della Urbis Salvia per tre stagioni e dell’Atletico Macerata per sei anni. Come calciatore ha indossato le maglie di Vis Macerata, Pollenza, Montelupone, Montefano, Casette Verdini, Chiesanuova e Montegiorgio in Eccellenza. Il diesse Mandorlini ha da poco chiuso la carriera di giocatore avendo militato con la Giacomense (Lega Pro), Civitanovese, Montemilone Pollenza, Corridonia, Tolentino, Trodica, Folgore Falerone, Helvia Recina, Porto Sant’Elpidio, Elpidiense Cascinare e Valdichienti Ponte.

L’Esanatoglia ha scelto come allenatore Matteo Mulinari che ha deciso di intraprendere questa carriera dopo avere chiuso quella da calciatore vestendo, tra le altre, le maglie di Tolentino, Maceratese e Settempeda.

Per divergenze tecniche la dirigenza del Villa Strada ha deciso di cambiare l’allenatore Francesco Fabrizi.