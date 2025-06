Potepan inizia la sua avventura come allenatore dell'Imolese in Serie D

E’ cominciata l’era Potepan a Imola. L’argentino, presentatosi lunedì, è pronto a dare il via alla prima avventura da allenatore in serie D. Un salto in avanti notevole, nonché un’occasione importante, da prendere al volo, dopo le recenti esperienze alla Dozzese e alla Valsanterno. Dalle sue mani passerà il futuro dei rossoblù, reduci da due campionati chiusi con salvezze ottenute con largo anticipo, ma allo stesso tempo anche con due playoff mancati e apparsi un obbiettivo più che percorribile.

Un nuovo allenatore e anche un nuovo staff tecnico per l’Imolese, considerato che, come anticipato, Gustavo Ferretti, non affiancherà Potepan sulla panchina della prima squadra, ma andrà ad allenare l’under 19, andando così ad occupare lo slot lasciato libero da Andrea Casadio. Dominerà l’albiceleste tra le mura del Bacchilega, centro tecnico che a breve dovrebbe tornare ad accogliere nel nuovo staff di Potepan anche Fabrizio Tronconi, 40enne di Castel San Pietro dal 2023 match analyst e collaboratore tecnico della prima squadra, e profondo conoscitore della D. Anche lui, come Potepan, ha un passato come vice nella Valsanterno, oltre che una lunga carriera come centrocampista nei dilettanti.

Fronte mercato, in primis si ripartirà con i rinnovi, su tutti capitan Dell’Osso e Augustin Ale, colonne portanti sulle quali si poggerà tutto il reparto difensivo. Difficile invece la permanenza a Imola del 24enne centrocampista Nunzio Brandi, uno dei punti fermi delle ultime due stagioni dentro e fuori dal campo (55 presenze, condite da 6 gol e 7 assist), che nei giorni scorsi aveva salutato città e tifosi con un toccante messaggio social.

In attesa di andare a ridefinire l’organigramma tecnico al completo e muovere i primi passi sul mercato, la società ha già individuato la data del raduno, fissandola in via ufficiosa per lunedì 21 luglio, come da tradizione, al Bacchilega.