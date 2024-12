Prato, 0-0 senza emozioni in casa del Cittadella Vis Modena

Modena, 1 dicembre 2024 - Allo stadio Allegretti vince la noia. Cittadella Vis Modena e Prato non si fanno male in occasione del match valido per la 14esima giornata del girone D di serie D. Portieri sostanzialmente inoperosi e pochissime occasioni da gol fra emiliani e lanieri, che impattano sullo 0-0. Per i biancazzurri si tratta di un pareggio che li porta a quota 15 punti in classifica. Nel prossimo incontro, in programma domenica 8 dicembre, la formazione di mister Marco Mariotti ospiterà al Lungobisenzio il Corticella.

Il tabellino

Cittadella Vis Modena - Prato 0-0

Cittadella Vis Modena (4-3-3): Leonardi; Aldrovandi, Sabotic, Gandolfi, Martey (dal 59' Orlandi); Mandelli, Marchetti, Mora; Osuji, Guidone, Sala (dall'83' Truffelli). A disposizione: Piga, Sardella, Serra, Andreotti, Teresi, Carretti, Mata. All. Salmi.

Prato (3-4-1-2): Fantoni; Preci (dal 60' D'Amato), Conson, Galliani; Limberti, Remedi (dall'87' Alessio Rossi), Pizzutelli, Girgi (dall'87' Diana); Cozzari; Magazzù (dal 63' Marigosu), Barbuti (dall'83' Moreo). A disposizione Caroti, Videtta, Romairone, Alessandro Rossi. All. Mariotti.

Arbitro: Dell’Oro di Sondrio. Assistenti: Varacalli di Locri e Cantile di Treviglio.

Note: ammoniti Cozzari, Remedi, Gandolfi. Recupero 3' pt, 4' st.