Prato: attesa per le conferme di Mariotti e Virdis per la stagione 2025/26

Sono giorni di attesa quelli che si stanno vivendo sul fronte Prato. Attesa per i primi annunci ufficiali in vista della prossima stagione, che dovrebbero riguardare le conferme dell’allenatore dei lanieri, Marco Mariotti, e del direttore sportivo Francesco Virdis. Usiamo il condizionale perché per il momento in casa biancazzurra c’è il massimo del riserbo. Bocche cucite, cucitissime da parte di tutti i protagonisti in causa, per i quali è scattato il rompete le righe dopo la trasferta sul campo del Fiorenzuola.

Rifacendosi a quanto dichiarato da Mariotti a più riprese nel finale di campionato, l’accordo fra il presidente Stefano Commini e la parte tecnica è stato trovato da tempo, tanto che la coppia di ex Albenga ha già cominciato a muoversi in vista del mercato. "Per l’ufficialità devono solamente essere ratificati i contratti", spiegava il trainer biancazzurro nelle scorse settimane. Per l’annuncio si era parlato dei giorni ravvicinati alla Pasqua, poi quelli a ridosso dell’ultimo appuntamento del girone D di Serie D, andato in scena ormai nove giorni or sono. Ma ancora la società non ha emesso alcun comunicato. Semplici tempi tecnici? Probabile anche se il mondo del calcio - e pure la gestione Commini - non è nuovo a sorprese dell’ultimo minuto.

Una volta definiti i ruoli di allenatore e direttore sportivo, toccherà alla rosa. Ricordiamo che per la stagione 2025/26 sono sotto contratto Gian Marco Fantoni, Diego Galliani, Lorenzo Ciavarelli, Francesco Limberti e Gabriel Preci, il cui futuro però non necessariamente sarà ancora a Prato. Nelle intenzioni di Mariotti ci sarebbe quella di confermare sei/sette elementi, da integrare con elementi di qualità (tecniche e umane), a cominciare da un attaccante di peso.

Nel frattempo, con i risultati maturati domenica scorsa, i biancazzurri hanno chiuso il campionato al nono posto, con lo stesso bottino di punti (42) di Piacenza e Tuttocuoio, la metà esatta del Forlì promosso in Serie C, a -19 dai playoff e a +6 dalla zona playout. Un bilancio, insomma, decisamente negativo e che dovrà servire da motivazione in vista dell’annata ventura.

Francesco Bocchini