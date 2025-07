Prato Calcio a 5. Ciardelli diventa biancazzurro

Il mercato del Prato Calcio a 5 si apre con un colpo di quelli davvero importanti. Il club biancazzurro si è infatti assicurato l’acquisto del giovane toscano di maggiore prospettiva nel futsal, il nazionale under 19 Tommaso Ciardelli. Il classe 2006 arriva dal Versilia, squadra con la quale ha disputato lo scorso campionato di serie B mettendosi in grande luce, tanto da arrivare fino all’azzurro, unico giocatore della nostra regione ad essere convocato a rappresentare l’Italia.

Cresciuto nel Five to Five di Pisa, Ciardelli ha fatto parte anche delle rappresentative under 17 e under 19 e con il Versilia nella scorsa stagione ha messo a segno 11 reti in 20 partite in serie B. Ma il fiore all’occhiello dell’annata appena conclusa è la qualificazione per l’Europeo under 19 ottenuta con la Nazionale allenata da Vanni Pedrini. "Sono molto entusiasta di intraprendere questo nuovo percorso – ha dichiarato Ciardelli dopo il suo acquisto da parte del Prato Calcio a 5 –. Ho trovato una società ambiziosa con un progetto stimolante. Non vedo l’ora di iniziare per raggiungere grandi obiettivi.

Allo stesso tempo ringrazio il Versilia per i due anni trascorsi insieme che mi hanno permesso di crescere, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche umano".

