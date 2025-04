Prato-Cittadella Vis Modena: Mariotti critica l'atteggiamento della squadra

"Dopo una sconfitta del genere, non possiamo non allenarci anche in quello che sarebbe dovuto essere il giorno libero. Perciò domani (oggi per chi legge, nda) saremo in campo. Non è accettabile un atteggiamento come quello tenuto in questa partita". Oltre che arrabbiato, sembra spaesato Marco Mariotti al termine di Prato-Cittadella Vis Modena. Il tecnico biancazzurro proprio non riesce a spiegarsi il rendimento disastroso della sua squadra al Lungobisenzio. "E’ davvero inconcepibile, non capisco cosa ci succede in casa. Avevamo chiuso il primo tempo in vantaggio, poi nel giro di pochi minuti dall’inizio della ripresa abbiamo concesso due gol agli avversari, nati da errori nostri. E’ ovviamente un problema di atteggiamento. La colpa è sempre dell’allenatore, questo è vero, ma poi in campo vanno i giocatori".

"Qualche ragazzo non mi è dispiaciuto, ma altri mi hanno deluso. I limiti - continua Mariotti - sono molto evidenti e dovremo mettere mano in maniera consistente all’assetto. Se prima pensavamo di tenerne una decina della rosa attuale, adesso questo numero è calato a sette/otto". Neanche il tempo di rammaricarsi troppo, che giovedì il Prato tornerà protagonista in trasferta contro il Corticella. "Fortunatamente, due delle ultime tre gare le disputeremo fuori casa. In trasferta siamo più sbarazzini, mentre al Lungobisenzio al primo errore che commettiamo pare che ci cada il mondo addosso".

F.B.