Prato, colpo in attacco. Ingaggiata la punta Sowe

Finalmente è arrivato un attaccante. Dopo tanti centrocampisti in entrata, il Prato è riuscito a rimpolpare anche il reparto offensivo con Mousa Balla Sowe (foto). Il giocatore, nato a Banjul, in Gambia, il 2 febbraio 1997 fino a pochi giorni fa era tesserato per la Cavese (10 presenze fra campionato e coppa Italia, con un solo assist a referto e zero gol). Attaccante esterno di buon curriculum, arrivato in Italia nel 2015 al Parma, Sowe ha giocato con le maglie di Vibonese, Gela, Turris, Monterosi, Atletico Terme Fiuggi, Afragolese, Porto d’Ascoli e, appunto, Cavese, con un totale di 161 presenze nella sua avventura italiana, condite da 35 gol. La nuova punta biancazzurra, che può ricoprire più ruoli sul fronte d’attacco, può vantare quattro promozioni dalla serie D alla serie C con Parma 2015), Vibonese (2017),Turris (2020) e Monterosi (2021). Nel 2022 ha giocato nel campionato maltese con l’Hamrun. Per il momento non si hanno aggiornamenti o evoluzioni sulla trattativa per far tornare in biancazzurro la punta centrale Moreo. Una prima punta, in attesa del rientro di Gori, continua a mancare all’appello, mentre c’è una sovrabbondanza di centrocampisti in rosa, a maggior ragione dopo l’ingresso di Gargiulo, quindi può darsi che nei prossimi giorni altri giocatori decidano di abbandonare il Lungobisenzio fra quelli che occupano la zona nevralgica del campo.

L. M.