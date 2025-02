Prato, derby amaro: la Pistoiese si impone 2-0

Pistoia, 16 febbraio 2025 - Si interrompe la striscia positiva del Prato, che esce battuto dal derby numero 101 con la Pistoiese. A decidere la sfida sono i gol di Simeri e Maloku.

La cronaca

All'8' proteste dei locali per un contatto sospetto nell'area del Prato fra l'ex Stickler e Girgi, ma l'arbitro Lascaro lascia proseguire. Passano due minuti e Di Stefano ci prova di sinistro da fuori area, palla larga. Le emozioni scarseggiano al Melani: da parte della Pistoiese si segnalano nei primi 20 minuti solo due conclusioni velleitarie di Simeri e Boccia. La formazione di casa controlla il possesso palla, ma Fantoni resta sostanzialmente inoperoso. Serve un episodio per uscire da questo impasse ed è quello che si registra al 37': Greselin vede il taglio di Simeri, che da posizione defilata brucia la difesa biancazzurra e anticipa Fantoni, firmando l'1-0. I ragazzi di mister Mariotti sono in difficoltà e Fantoni deve sporcarsi i guantoni sul tiro di Kharmoud e successivamente sul destro, proprio in chiusura di primo tempo, di Simeri. In avvio di ripresa il copione non cambia: è l'Olandesina ad attaccare e per poco Greselin non inquadra il bersaglio grosso da fuori area. La gara non regala sussulti, con Remedi e compagni che faticano terribilmente a rendersi pericolosi dalle parti di Cecchini. La Pistoiese effettua cinque cambi, uno dei quali è Pinzauti, che a pochi secondi dal suo ingresso in campo sfiora il 2-0: decisivo l'intervento di Fantoni. Dall'altra parte Mariotti inserisce Rossi e Iuliano per Remedi e Magazzù. All'improvviso, al 77', il Prato va ad un passo dal pari con Cozzari che, servito da un cross di Di Stefano, impegna severamente Cecchini. I biancazzurri si giocano anche le carte Robi e Azizi. All'83' però gli arancioni piazzano il raddoppio: Pinzauti scappa sulla destra, serve Basanisi sul cui tentativo è determinante il salvataggio di Limberti, ma sulla ribattuta Maloku non dà scampo a Fantoni. La rete del numero 16 chiude di fatto i giochi, visto che gli ospiti non hanno il tempo né la forza per imbastire una reazione. E così a fare festa è la Pistoiese.

Il tabellino

Pistoiese - Prato 2-0 Pistoiese (3-5-2): Cecchini; Accardi (dal 72' Mazzei), Polvani, Bertolo; Stickler (dal 61' Cuomo), Greselin, Maldonado, Boccia (dal 61' Maloku), Kharmoud (dal 61' Basanisi); Simeri, Sparacello (dal 69' Pinzauti). A disposizione Valentini, Mosti, Grilli, Giometti. All. Villa. Prato (4-3-1-2): Fantoni; Giusti (dall'80' Robi), Conson, Galliani (dall'85' Diana), Girgi; Remedi (dal 71' Rossi), Mazza (dall'81' Azizi), Limberti; Di Stefano; Magazzù (dal 71' Iuliano), Cozzari. A disposizione Gariti, Ciavarelli, Videtta, Innocenti. All. Mariotti. Arbitro: Giuseppe Lascaro di Matera, coadiuvato dagli assistenti Edoardo Venturini di Ostia Lido e Piergiorgio Stotani di Viterbo. Marcatori: Simeri al 37', Maloku all'83'. Note: Spettatori 2.670 (da Prato 550). Ammoniti Mazza e Cuomo. Recupero 1' pt, 5' st.