Prato, è carica derby. I biancazzurri a Siena: "Serve la gara perfetta"

Senza l’opportunità di disputare il derby con la Pistoiese in questa stagione, quella odierna con il Siena (calcio d’avvio fissato alle 14,30, diretta tv su Tv Prato) diventa fra le sfide più sentite per il Prato. L’attesa è alta, come dimostrato anche dalla risposta del pubblico biancazzurro, che riempirà totalmente il settore ospiti (640 tifosi presenti) dello stadio Artemio Franchi. "E’ un dato incredibile – il commento entusiasta del tecnico Simone Venturi – Riuscire a muovere così tanta gente è una cosa che ci riempie di orgoglio e che ci responsabilizza. Credo che questo numero, in Serie D, sia un’eccezione molto importante e quindi sarà sicuramente un grande spettacolo. Tutti i ragazzi lo sanno e abbiamo voglia di fare un regalo alla nostra gente". Non sarà facile però per Risaliti e compagni, alla luce del valore di un Siena che occupa la seconda forza del girone E di Serie D e che ha la miglior difesa del raggruppamento con appena tre gol subiti.

"A mio avviso, il Siena è la miglior formazione di questo inizio del campionato - il parere di Venturi - Non ci sono solo i numeri a dimostrare il valore dei bianconeri. Ci apprestiamo ad affrontare una squadra costruita e allenata bene, che vanta calciatori con esperienza e giovani importanti. Il Siena è una compagine che palleggia molto e che gioca molto sulle uscite avversarie. Sarà sicuramente un match molto impegnativo e servirà tanta pazienza".

A disposizione del Prato ci sarà un Polvani in più. Il difensore ex Pistoiese sembra pronto a dare il proprio alla causa biancazzurra fin da subito. "Si è trattata di un’opportunità di mercato che il direttore Berti è stato bravo a cogliere. Il ragazzo, che ha voluto fortemente venire qua, si è sempre allenato, ha anche collezionato qualche presenza in questa stagione. Forse gli manca un po’ di minutaggio. Assetto a Siena? In questo momento, meno cambiamenti facciamo, meglio è". Il che significa che la retroguardia sarà ancora a tre, con Zanon e Polvani in ballottaggio per una maglia da titolare (il primo è in vantaggio) nella retroguardia a protezione del portiere Furghieri. A centrocampo si candida per tornare dal primo minuto Lattarulo.

Francesco Bocchini