Prato, pronto riscatto: Gioè e Lattarulo stendono il Follonica Gavorrano

Prato, 28 settembre 2025 - Sotto gli occhi anche di Alino Diamanti, ospite in tribuna al Lungobisenzio, il Prato torna al successo, il secondo di fila sul campo amico. I biancazzurri si impongono 2-0 ai danni del Follonica Gavorrano e salgono a quota 6 punti nel girone E di Serie D. Decidono le reti di Gioè (salito a quota tre sigilli in campionato) e di Lattarulo.

Il tabellino

Prato-Follonica Gavorrano 2-0

Prato (3-4-1-2): Fantoni; Berizzi, Risaliti, Corsa; Cesari (dal 57′ Limberti), Lattarulo (dall’87’ D’Orsi), Cela (dal 58′ Atzeni), Zanon; Greselin; Gioè (dal 78′ Verde), Rossetti (dal 69′ Mencagli). A disposizione Furghieri, Iacoponi, Rinaldini, Drapelli. All. Venturi.

Follonica Gavorrano (3-4-1-2): Pacini; Matteucci, Bernardini, Fremura (dal 69′ Bianchi); Rovere (dal 89′ Pimpinelli), Proietti, Remedi (dal 69′ Marino), Bucci (dal 46′ Pescicani); Bellini; Giordani, Mutton (dal 66′ Maltoni). A disposizione Poggiolini, Ferretti, Mignani, Arrighi. All. Baiano.

Arbitro: Gianni di Reggio Emilia, coadiuvato dagli assistenti Belotti e Lanfredi di Bologna.

Marcatori: Gioè al 33′, Lattarulo al 63′.

Note: Circa 1700 spettatori. Ammoniti Mutton, Lattarulo, Bernardini, Limberti. Recupero 1′ pt, 5′ st.

La cronaca

Venturi, come annunciato, cambia rispetto ad Altopascio: in difesa torna Berizzi, mentre a centrocampo trovano spazio Cesari e Cela dal 1′. Greselin si riprende la maglia da titolare, alle spalle della coppia composta da Gioè e Rossetti. Inizio propositivo dei locali, che fra il 7′ e il 10′ collezionano due occasioni: prima la conclusione di Risaliti viene salvata nei pressi della riga di porta da Proietti, poi Pacini mura il tiro di Rossetti. Si gioca praticamente solo nella metà campo difensiva del Follonica Gavorrano, che rischia anche al 18′ sulla zuccata di Gioè, bloccata dal portiere dei grossetani. I biancazzurri si fanno vedere nuovamente al 29′, quando Cesari impegna Pacini con un tiro-cross, poi sulla respinta Greselin mette alto. Poco sopra il montante anche il violento sinistro dalla distanza di Rossetti. Al 33′ ci pensa Gioè a sbloccare il punteggio: Pacini dice di “no” al mancino in girata di Rossetti, ma non può nulla sul facile tap-in del numero 9 di Venturi. E’ questa l’ultima emozione della prima frazione.

In apertura di ripresa, il Prato trema su colpo di testa di Mutton, out di un soffio. Subito dopo però è sfortunatissimo Gioè, che centra la traversa sul suggerimento di Cesari. Primi cambi per i padroni di casa: fuori Cesari e Cela, dentro Limberti e Atzeni. Poco male per il Prato, che al 63′ raddoppia: Rossetti offre un assist d’oro a Lattarulo, che non sbaglia. Due giri di lancette più tardi è Atzeni a sfiorare il tris con un destro a colpo sicuro respinto sulla linea da Fremura. Venturi dà spazio anche alla sua panchina e i lanieri controllano senza affanni. Nel finale Corsa va anche vicino al 3-0. Prima del triplice fischio c’è spazio anche per il debutto di D’Orsi.