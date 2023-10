Prato Gori: "Recuperare subito le energie"

Tre lunghezze da recuperare sulla zona play off, ma un solo punto di vantaggio sulla zona play out. Il girone D di serie D è ancora equilibratissimo e il Prato, dopo il rocambolesco pareggio ottenuto contro il Forlì, in realtà, visti i risultati di ieri che hanno chiuso l’ottava giornata di andata, si trova in decima posizione ed è stato superato da Pistoiese e Corticella, entrambe a quota 12 punti dopo le vittorie su Progresso e Carpi.

Quello che stupisce è davvero la poca distanza fra le zone nobili della graduatoria e quelle dove invece si lotta per evitare complicazioni di fine stagione. Fra l’Aglianese, ultima squadra che disputerebbe i play out a quota 10 punti dopo il colpo corsaro in casa del Lentigione, e il Forlì, che si trova in quinta posizione con 14 punti, ci sono ben 7 formazioni. Fra la testa della classifica, occupata ancora dal Ravenna malgrado il ko incassato sul campo della Victor San Marino (ora seconda a quota 16) e l’ultima posizione occupata in tandem da Progresso e Certaldo a quota 6, ci sono solo 11 punti.

Fondamentale, dunque, cercare di smuovere sempre la classifica, in qualsiasi situazione. Già a partire dalle prossime partite, che potrebbero iniziare a delineare maggiormente una situazione sul tabellone ad oggi alquanto intricata. E non manca mica tanto al prossimo impegno, visto che dopodomani il Prato sarà di scena a Fidenza, sul campo del Borgo San Donnino, al momento in piena zona retrocessione con 7 punti, ma reduce dalla vittoria casalinga contro il fanalino di coda Certaldo. Domenica prossima, poi, al Lungobisenzio arriverà l’Imolese, che è salita al terzo posto con 15 punti dopo il bel successo esterno ottenuto sul campo del San Giuliano City.

Ma torniamo alla gara di sabato pomeriggio con i romagnoli. "L’approccio con il Forlì non è stato dei migliori e quella mancanza di cattiveria dal primo minuto ci faceva arrivare sempre dopo sulle seconde palle e sui contrasti. Infatti siamo andati sotto di due reti – commenta l’attaccante Gori, che col suo gol nel finale ha salvato il Prato dalla sconfitta sabato scorso col Forlì –. Nella ripresa però abbiamo cambiato atteggiamento e abbiamo trovato due gol sui calci piazzati che proviamo in allenamento. Questo è un dato positivo. Ora sarà fondamentale recuperare le energie mentali e fisiche – chiude la punta biancazzurra – per affrontare al meglio le prossime sfide ravvicinate che saranno fondamentali per farci posizionare meglio in questo campionato e per provare ad avvicinarci con decisione alle zone che contano nell’alta classifica". La prima occasione per mettere in cascina qualche altro punto è dopodomani. Ma per spuntarla bisognerà partire con lo spirito che si è visto nel secondo tempo dell’ultima gara.

