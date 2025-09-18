Prato, il colpo in attacco. Ecco bomber Rossetti

Ecco il bomber: Simone Rossetti è da considerarsi un nuovo calciatore dell’Ac Prato. Manca l’ufficialità della società, ma nella giornata di ieri l’attaccante classe ‘97, dopo aver completato la rescissione contrattuale con il Livorno, ha fatto il suo arrivo in città, per poi sostenere nel pomeriggio il primo allenamento con i nuovi compagni sul Sussidiario. Il giocatore, cresciuto nel settore giovanile del Bologna, è stato acclamato dai tifosi presenti allo stadio Lungobisenzio. Le aspettative nei suoi confronti sono altissime. D’altronde, nella scorsa annata Rossetti ha trascinato il Livorno alla promozione in Serie C, segnando 12 reti, alle quali vanno aggiunte anche le quattro siglate fra Poule Scudetto e Coppa Italia. In carriera, il nuovo centravanti del Prato ha collezionato 151 presenze e 24 gol in C, e 90 gettoni e 27 sigilli in D. La società laniera, dopo averlo a lungo inseguito nelle settimane scorse, si è assicurata quindi un elemento in grado davvero di fare la differenza in questa categoria. Rossetti sarà subito a disposizione di mister Simone Venturi per il match di sabato contro lo Scandicci. Da capire però se il 28enne sia immediatamente pronto a scendere in campo dal primo minuto. In questo avvio di stagione, dopo aver totalizzato 45 minuti in Coppa Italia di Serie C, la punta passata anche dal Renate è stata esclusa dalla squadra labronica e non ha quindi messo più piede in campo.

Oltre all’arrivo di Rossetti, nella giornata di ieri si è registrata un’altra novità: in prova con Risaliti e compagni c’era infatti Manuel Cesari. Centrocampista offensivo, il classe 2005 è cresciuto nei settori giovanili di Bologna ed Empoli, mentre nella seconda parte della scorsa annata ha indossato la casacca del Seravezza Pozzi, disputando 10 partite fra campionato e playoff. Vedremo se sarà ritenuto un profilo idoneo dai biancazzurri e se verrà messo sotto contratto. Nel frattempo, da ieri è aperta la vendita dei biglietti in vista del match di sabato. I tagliandi possono essere acquistati in modalità online sul sito www.vivaticket.com oppure fisicamente presso i punti vendita Vivaticket o al botteghino dello stadio Lungobisenzio.

Francesco Bocchini