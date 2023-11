Prato-Imolese: partita rinviata per il maltempo

Prato-Imolese: la partita è rinviata. È arrivata pure l’ufficialità da parte della Lnd: la gara in programma domani pomeriggio alle 14.30 allo stadio Lungobisenzio tra i rossoblù e la squadra di mister Raffaele Novelli, valida per la decima giornata di campionato del girone D, sarà rinviata a mercoledì (sempre alle 14.30) per l’allerta meteo e l’alluvione che hanno colpito la Toscana in queste ore, causando anche diverse vittime.

Già nella giornata di ieri, il club biancoazzurro ha dovuto sospendere le proprie attività – sia per la prima squadra che per tutte le formazioni giovanili e Scuola Calcio –, in seguito dell’ordinanza comunale che aveva disposto la chiusura di tutti i parchi, giardini pubblici, i cimiteri e gli impianti sportivi.

Nessun dietrofront possibile (visto la drammatica situazione che stanno vivendo soprattutto gli abitanti della regione Toscana), quindi, l’Imolese non affronterà il suo terzo impegno nel giro di una settimana, dopo i successi contro Sangiuliano, domenica scorsa, e Pistoiese (foto Isolapress), tre giorni fa allo stadio Romeo Galli.

La squadra di mister Gianni D’Amore tornerà così in campo mercoledì, quattro giorni prima del match casalingo contro il Sant’Angelo.

Intanto i rossoblù sono al secondo posto nel girone di serie D e guardano avanti con fiducia visto anche il loro bel gioco.

