Prato, ko quasi indolore. Ma bisogna rifarsi subito

Uno scivolone quasi indolore. Il ko incassato sul campo del Forlì ha riportato il Prato con i piedi ben saldi a terra, interrompendo di fatto un momento molto positivo in cui i biancazzurri erano riusciti ad infilare tre vittorie consecutive. Ma perdere contro la nuova capolista del girone D può anche starci. I 33 punti accumulati dalla squadra laniera fanno stare relativamente tranquillo mister Ridolfi, a fronte anche di una prestazione discreta. Le inseguitrici per fortuna non hanno guadagnato granché sul Prato. Solo il Sant’Angelo penultimo e quasi spacciato, è salito a quota 32 punti, mettendo il fiato sul colo dei biancazzurri e superando in un sol colpo Pistoiese e Sammaurese. Gli arancioni, che non sono andati oltre il pari nello scontro diretto col Progresso, sono pienamente invischiati nella lotta per evitare i play out con 29 punti e hanno proprio i bolognesi a 4 lunghezze di distanza. Appena sopra rimane inchiodata la Sammaurese, ferma a 31 punti dopo il ko incassato contro il Fanfulla, che al contrario si allontana e risale la china portandosi a 37 punti. Nei bassifondi Certaldo e Borgo San Donnino decidono di non farsi male e si prendono un punto a testa nello scontro diretto. La prossima partita casalinga, quella contro il Borgo San Donnino, potrebbe essere quindi uno spartiacque importante della stagione. Un’occasione da cogliere per allontanarsi con decisione dalla zona play out.

L. M.