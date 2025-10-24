Prato, la difesa è il tallone d’Achille. Bisogna invertire subito il trend

Adesso sono tutti in discussione. La pesante sconfitta rimediata a Correggio ha gettato ulteriori ombre sull’Ac Prato. Già dopo il ko di domenica scorsa contro il Terranuova Traiana, la proprietà aveva espresso il proprio malcontento per la prestazione offerta dalla squadra del tecnico Simone Venturi. Figuriamoci come possa essere il clima nell’ambiente biancazzurro dopo quanto visto mercoledì, quando i lanieri hanno salutato mestamente la Coppa Italia di Serie D venendo battuti 4-1. E’ ancora presto per fare bilanci, ma fino a questo momento i risultati non stanno esattamente dando ragione alle scelte prese durante l’estate.

Nel girone E, Risaliti e compagni occupano l’ottava piazza e sono lontani già sette punti dalla coppia di testa formata da Siena e Grosseto, alla luce di un cammino da quattro vittorie e altrettanti passi falsi. Solo Orvietana e Poggibonsi hanno collezionato un numero maggiore di sconfitte rispetto ai biancazzurri. Il problema maggiore lo ha sottolineato anche Venturi dopo la partita di Coppa contro la Correggese: gli errori individuali che portano gli avversari a trovare la via della rete. A detta dell’allenatore, la squadra non concede così tante occasioni, ma paga la superficialità dei singoli in taluni circostanze. Fra campionato e Coppa, sono già 17 i gol subiti dal Prato in 11 partite.

Le criticità difensive vanno avanti da inizio stagione e, nonostante gli sforzi dello staff tecnico, non si riesce a trovare una soluzione adeguata.

Qualcosa andrà sistemato, che sia a livello di modulo o di uomini, perché è necessario invertire il trend. Occhio però, perché se i risultati non dovessero migliorare, allora anche la posizione di mister Venturi rischierebbe di essere in bilico.

Ma non solo quella dell’allenatore: nessuno ha il posto al sicuro, anche dal punto di vista della dirigenza, e il recente allontanamento del preparatore dei portieri, Paolo Galardi, potrebbe quindi non rappresentare l’unico cambiamento. Le prossime due gare diventano fondamentali.

Domenica (calcio d’avvio alle 14,30), allo stadio Lungobisenzio arriva il Cannara, penultima forza del girone E, mentre nel turno successivo i lanieri saranno di scena sul campo del Siena. Se i biancazzurri non ottenessero almeno 4 punti, allora la situazione potrebbe precipitare. E allora sì che una rivoluzione andrebbe in atto. Per quanto concerne il prossimo match, sono già in vendita i biglietti da ieri. I tagliandi sono acquistabili presso i punti Vivaticket autorizzati oppure sul sito www.vivaticket. Nel frattempo, la squadra ha ripreso ad allenarsi ieri al Lungobisenzio. Oggi invece lavorerà a Viaccia, mentre la rifinitura si terrà in via Firenze (a porte chiuse).

Francesco Bocchini