PRATO: LE PAGELLE. Fantoni il migliore. Mazza e Girgi vanno in sofferenza. Magazzu assente

FANTONI 6,5 Nonostante il ko è il migliore dei suoi, con un paio di interventi importanti nel corso del match.

GIUSTI 6 Al rientro non sfigura (dal 34’ st ROBI SV).

GALLIANI 5,5 Dalle sue parti la Pistoiese passa in un paio di occasioni, come quella della rete dell’1-0 (dal 41’ st DIANA SV).

CONSON 5 Pomeriggio difficile anche per lui: gli attaccanti della Pistoiese lo mettono a dura prova.

GIRGI 5 Soffre la rapidità di Stickler.

REMEDI 6 Non spicca ma disputa comunque una prova sufficiente (dal 26’ st ROSSI 6 Non può fare molto per aiutare la sua squadra).

MAZZA 5,5 In un pomeriggio non semplice per nessuno, nemmeno lui riesce a brillare (dal 36’ st AZIZI SV).

DI STEFANO 5,5 Il Prato si affida alla sua invettiva, ma non si accende.

LIMBERTI 5,5 Ci mette corsa e sacrificio, anche se qualitativamente talvolta lascia a desiderare.

COZZARI 5 Ingabbiato dalla retroguardia della Pistoiese, ha sul mancino l’unica occasione del match ma calcia troppo debolmente.

MAGAZZU 5 Chiamato a ricoprire un ruolo non suo, va estremamente in difficoltà. (dal 26’ st IULIANO 5,5 In oltre venti minuti si vede pochissimo).

MARIOTTI 5 Lui stesso ha ammesso che la Pistoiese è più forte del suo Prato. Cambi forse troppo tardivi?