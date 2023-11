Prato, oggi arriva il Forlì: "Fuori grinta e personalità"

Mettere alle spalle il brutto ko di Certaldo e rialzare subito la testa per avvicinarsi alle zone nobili della classifica. Nell’anticipo dell’ottava giornata del girone D di serie D il Prato, oggi a partire dalle 14.30, ospiterà il Forlì al Lungobisenzio. La formazione romagnola è al terzo posto in classifica con 13 punti (3 più dei biancazzurri), frutto di 4 vittorie 1 pareggio e 2 sconfitte. La squadra forlivese ha realizzato 10 reti e ne ha subite 6. Una squadra in salute, il Forlì, reduce dalla vittoria casalinga per 1-0 sulla Pistoiese, e che ha già cambiato allenatore: dopo tre giornate di campionato è stato esonerato Mirco Martini, ex Sammaurese, e al suo posto è arrivato Mauro Antonioli, 55 anni, ex tecnico dell’Imolese con esperienze anche alla Sambenedettese e alla Fermana. "Nello sport bisogna sempre guardare avanti e anche dalle sconfitte dobbiamo trarre indicazioni per crescere – commenta Raffaele Novelli, allenatore del Prato -. Il Forlì è un avversario importante, ha distanze e tempi giusti e può crearci problemi in ogni parte del campo. Subisce pochi gol e riparte bene in ampiezza e profondità. Sarà comunque una bella partita di calcio e dovremo affrontarla con la giusta personalità e il giusto coraggio".

Nel Prato ancora in forte dubbio la presenza di Demoleon e Piccoli, mentre gli altri saranno tutti a disposizione. Nel solito 4-3-3 biancazzurro dovrebbe tornare in porta Balducci. Difesa a quattro con Sickler e Casucci favoriti per presidiare le corsie laterali e con Angeli e De Pace in ballottaggio per la maglia da centrale accanto a Monticone. A centrocampo dovrebbe essere confermato il trio composto da Cela, Gemignani e Trovade, con la possibilità in avanti di alternanza fra Addiego Mobilio e Marangon e fra Oliviero e Limberti per accompagnare Tedesco, che a sua volta ha alle spalle D’Agostino e Gori scalpitanti. Per quanto riguarda il Forlì in difesa da segnalare la presenza del fiorentino Checchi, ex Alessandria, coadiuvato dall’esperto Drudi, oltre a all’ex biancazzurro Masini e a Maggioli. A centrocampo tutto ruota intorno alle geometrie dell’ex laniero Gaiola, con Casadio, ex Sammaurese, e Greselin, ex Rimini e Livorno. In attacco da segnalare la presenza del bomber Merlonghi (già 6 reti in campionato). Assente per infortunio l’esperto Bonandi, ex Sammaurese. La partita sarà arbitrata da Casali di Crema, coadiuvato da Eltantawy di Chieri e Piomboni di Città di Castello.

Leonardo Montaleni