Prato, parte anche Mobilio. Il rinforzo è Santarpia

Un altro big se ne va. Ma arrivano i primi rinforzi. Dopo l’addio a Demoleon e, soprattutto, a Marangon, il Prato ha ufficializzato anche la rescissione consensuale del contratto con l’attaccante esterno Addiego Mobilio (che pare già essersi accasato all’Altamura, sempre in serie D). Se ne va, quindi, uno dei giocatori più apprezzati nella passata stagione, che però in questa annata aveva iniziato con il piede sbagliato, almeno in quanto ad apparente impegno in campo, come del resto un po’ tutti fra squadra e società. Anche le giocate non erano all’altezza di quelli dello scorso anno, malgrado le 5 reti segnate, tanto che più di un malumore si era già reso evidente da parte della tifoseria anche nei suoi confronti per la scarsa capacità di trascinare la squadra. Nel frattempo la società ha ufficializzato l’acquisto di Antonio Santarpia, attaccante classe 2000 cresciuto nelle giovanili del Benevento. Santarpia in carriera ha collezionato 44 presenze e 6 gol in Serie C con le maglie di Taranto e Monterosi. In Serie D, invece, 29 presenze e 6 gol con la maglia sempre del Taranto. Nella prima parte di questa stagione il ragazzo era tesserato per l’Aglianese, dove ha collezionato solo 7 presenze. Pare che al Prato interessi anche il centrocampista Simone Ricozzi (Romana Fc). Dell’arrivo della punta Moreo, per il momento, ancora nessuna notizia. E intanto c’è da preparare la sfida casalinga di domenica contro la corazzata Lentigione.

L. M.