Prato Ridolfi: "Attenzione al San Donnino"

Tornare a vincere contro una diretta concorrente per evitare complicazioni di fine stagione. Con questo obiettivo il Prato, nella nona giornata di ritorno del girone D di serie D, oggi pomeriggio alle 14.30 ospiterà al Lungobisenzio il Borgo San Donnino. La formazione parmense si trova al terzultimo posto in classifica con 17 punti, frutto di 3 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte, ha realizzato 16 reti e ne ha subite 31 e sarebbe virtualmente retrocessa senza playout, considerata la forbice di oltre otto punti (ad ora sono 14) con la 13esima in classifica.

"Non c’è da guardare troppo la classifica. Queste sono partite che possono sembrare facili, ma che in realtà nascondono insidie e trabocchetti pericolosi se affrontate senza la giusta concentrazione – commenta il tecnico laniero Maurizio Ridolfi, cercando di tenere sulla corda i suoi -. Il Borgo San Donnino arriverà agguerrito, con pochissimo da perdere, per giocarsi le ultime speranze di agguantare i play out. Dovremo affrontare bene la gara dal punto di vista della tattica e approcciare nel modo giusto, senza concedere nulla. I ragazzi si sono allenati bene in settimana, quindi sono fiducioso". Ancora assenti, nelle fila del Prato, Cela, che sta pian piano tornando ad allenarsi, Sowe, che ha tolto il gesso al braccio e tornerà in campo solo dalla prossima settimana, e Bonetti per un problema ad una spalla. Non al top Bigonzoni.

Nel 4-2-3-1 di mister Ridolfi, dunque, dovrebbe trovare ancora posto fra i pali il solito Ricco. Sulle corsie esterne da una parte Laverone e dall’altra Stickler. In mediana, davanti alla difesa, Gemignani e Sadek, con Bigonzoni, Trovade e Limberti dietro l’unica punta che, salvo sorprese, dovrebbe essere Moreo in partenza. Nella formazione ospite assente lo squalificato Valcavi. Il Borgo San Donnino, come il Prato ha alternato tre allenatori in stagione. Proprio nel turno precedente ha esordito in panchina Gianluca Baratta (un ritorno per la squadra parmense, dove ha ottenuto due promozioni dal campionato di Eccellenza) che ha sostituito il tecnico toscano Walter Vangioni che dopo le prime giornate aveva rilevato Rastelli. Probabile che il Borgo San Donnino schieri questa formazione con il 4-3-3: Piga; Bertipagani, Varoli, Tarantino, Vecchi; Bongiorni, Som, Carollo; Rossi G., Ferretti, Censi. La partita sarà arbitrata da Adrian Lupinski di Albano Laziale, coadiuvato dai due assistenti, Andrea Scionti ed Eleonora Negro, entrambi di Roma 1.

