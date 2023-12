Prato, ritocchi in vista. Ecco chi potrebbe partire

Mister Novelli non rischia. Queste almeno le sensazioni in casa Prato in una settimana fra le più delicate degli ultimi tempi, dopo la pesante sconfitta per 4-0 incassata contro il Sant’Angelo. Lo ha ribadito anche il direttore sportivo Riccardo Bolzan, l’unico a parlare pubblicamente dopo la disfatta interna. Dalla proprietà non sono arrivate indicazioni contrarie. Segno evidente che, salvo dimissioni dello stesso allenatore dei biancazzurri (che al momento non sono arrivate), si proseguirà con lui al timone. Riflettori puntati, a questo punto, sui giocatori. La sensazione è che qualche ritocco si farà. Tra l’altro, molti dei big del Prato fanno adesso più gola, perché si può pensare di portarli a casa a costi interessanti, vista la falsa partenza stagionale. Si segnalano, per esempio, interessamenti per Addiego Mobilio, Cela, Marangon (foto) e Trovade. L’ultima parola spetta sempre alla società, che nel frattempo sembra possa aver sondato, fra gli altri, il centrocampista Calamai, del San Donato Tavarnelle. Da considerare poi che il giovane mediano Edoardo Cecchi, classe di proprietà dell’Empoli, reduce da un’esperienza a Portici, si sta già allenando col gruppo e potrebbe essere tesserato, così come il classe ’99 Carlo Martorelli, che però pur allenandosi col Prato per il momento attende una chiamata dalla serie C. Domenica c’è intanto da affrontare la difficile trasferta a Lodi contro un Fanfulla che si trova a quota 20 punti in classifica.