Il Prato torna a vincere: battuto di misura il San Giuliano City

Riozzo, 19 novembre 2023 - Torna a sorridere il Prato, che con un gol si impone sul campo del San Giuliano City e prende una bella boccata di ossigeno nel girone D di serie D salendo a quota 15 punti e allontanandosi dalla zona play out. Prima frazione di gara decisamente avara di emozioni. Al 7’ il primo tentativo del match è una bella azione personale al limite dell’area di Deiana che poi conclude troppo centralmente e non impensierisce Balducci.

AL 20’, al primo affondo, il Prato trova il vantaggio: palla messa a spiovere sul secondo palo, colpo di testa di Cela che è in realtà una sponda per Oliverio, che da pochi passi non sbaglia e realizza l’1-0. Al 25’ sugli sviluppi di un corner ancora Oliverio mette al centro dalla sinistra un bel cross teso sul quale si avventa Cela, che però alza troppo la mira. Al 42’ ci prova anche Marangon direttamente su calcio di punizione, ma la palla sfiora soltanto il palo alla destra di Manfrin e sibila sul fondo. Al 44’ si rivede in avanti il San Giuliano City con una bella sponda di testa di Atzeni per Deiana, che a tu per tu con Balducci da posizione defilata tocca troppo debolmente fra le braccia del portiere laniero. Il primo tempo si chiude quindi con i biancazzurri in vantaggio.

Nella ripresa il San Giuliano City prova a spingere per agguantare il pari, ma i biancazzurri si difendono con ordine e tentano di chiudere il match con qualche ripartenza insidiosa. La gara resta in bilico. Al 72’ pericolosissima la squadra di casa sugli sviluppi di un corner, ma per fortuna del Prato Rao non riesce a ribadire in rete da pochi passi. Al 78’ Qeros su punizione impegna in tuffo l’attento Balducci, bravo a rifugiarsi in angolo. All’82’ break di Sighinolfi a centrocampo, palla per Brogno che spara alto sopra la traversa.

I padroni di casa insistono. Sul fronte opposto è Tedesco a sporcare i guanti di Manfrin al termine di una buona azione personale. All’89’ in contropiede Trovade arriva in area di rigore e tenta il rasoterra, ma il portiere di casa è attendo e riesce a deviare con i piedi, tenendo a galla i suoi. E’ l’ultimo brivido del match, con i biancazzurri che finalmente tornano a portare a casa i tre punti in palio.

Il tabellino

SAN GIULIANO CITY: Manfrin; Vassallo, Salzano, Briski, Bruzzone (dal 90’ Vaccarella); Atzeni (dal 74’ Sighinolfi), Cinelli (dal 74’ Qeros), Guerrini (dal 65’ Rao); Cogliati, Brogno, Deiana (dal 65’ Annoni). Allenatore: Ciceri.

PRATO: Balducci; Stickler, Angeli, De Pace, Casucci; Cela, Piccoli (dal 55’ Gemignani); Mobilio (dall’84’ Trovade), Marangon (dal 74’ D’Agostino), Oliverio (dal 55’ Limberti); Tedesco. Allenatore: Novelli.

ARBITRO: Rinaldi di Novi Ligure

RETI: Oliverio al 21’.