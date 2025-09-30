Prato, tanta voglia di stare lassù. Ora è necessario dare continuità

Prato, adesso non fermarti. Dopo la bella vittoria ai danni del Follonica Gavorrano, i biancazzurri sono chiamati a trovare quella continuità di risultati che fino a questo momento è mancata.

La prova offerta contro i grossetani lascia davvero ben sperare per il prosieguo della stagione: i lanieri hanno mostrato la loro miglior versione, contro un avversario che sino alla partita di domenica aveva comunque conquistato 7 punti.

Fosse finita con uno scarto maggiore rispetto al 2-0 con cui è andato in archivio il match, nessuno avrebbe potuto gridare allo scandalo, alla luce delle varie occasioni mancate da Risaliti e compagni.

Sostanzialmente, si è giocato quasi esclusivamente nella metà campo degli ospiti, che solo nell’ultimo quarto d’ora di gara hanno provato a mettere la testa fuori dalla sabbia, ma senza mai impensierire un Fantoni che ha vissuto un pomeriggio da spettatore non pagante.

Ottima la prova di tutti, con gli autori dei due gol (Lattarulo e Gioè) sugli scudi, come anche Rossetti.

Al debutto dall’inizio, l’ex Livorno si è reso protagonista di una prova impressionante per fisicità e qualità messe in ogni giocata, dimostrando di essere destinato a ricoprire i panni di titolare per il resto del campionato, accanto a un Gioè fra i migliori marcatori del girone E di Serie D con un bottino di tre gol in cinque partite.

L’attacco, insomma, non è certo un problema per la truppa allenata da Simone Venturi, che adesso deve fare lo step che le manca: inanellare un risultato positivo dietro l’altro e sfatare il tabù trasferta. Lontano dallo stadio Lungobisenzio, il Prato è incappato in due sconfitte su altrettante partite contro Camaiore e Tau Altopascio.

Domenica arriva un’occasione assolutamente da non fallire per centrare i tre punti, dato che i biancazzurri saranno di scena sul terreno di gioco dello stadio Stefano Lotti, casa di quel Poggibonsi che si presenta alla sfida da ultima forza della graduatoria con appena 2 punti conquistati fino a questo momento.

Per preparare l’incontro, dopo la giornata di riposo osservata ieri, i lanieri tornano ad allenarsi oggi pomeriggio al Lungobisenzio.

In gruppo dovrebbe esserci anche Settembrini. In chiave mercato, è ormai prossimo a salutare il gruppo Galliani, presente comunque domenica per assistere alla vittoria dei biancazzurri.

Da valutare anche la posizione di altri due difensori: quella di Boccardi, che nelle ultime tre gare non ha mai messo piede in campo (solo 8 minuti per lui in stagione e fuori dai convocati contro Scandicci e Follonica Gavorrano), e quella di Di Paola, ancora a quota zero minuti collezionati fra Coppa e campionato. Vedremo se i due troveranno spazio a stretto giro di posta.

In caso contrario, la loro permanenza sarebbe tutt’altro che certa.

